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Вот почему подсолнечное масло не следует хранить в кухонном шкафчике

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Пятница 08 июля 2022 10:05
Вот почему подсолнечное масло не следует хранить в кухонном шкафчике Как хранить подсолнечное масло правильно (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Подсолнечное масло - продукт длительного хранения, который обычно стоит у плиты или в кухонном шкафчике. Однако есть много доводов того, что масло стоит держать в холодильнике.

Почему это так - читайте ниже в нашем материале Styler.

Почему масло надо хранить в холодильнике

Обычно, срок хранения масла, указанный на упаковке - 2 года. Однако после открытия бутылки он сокращается.

По данным экспертов, подсолнечное масло под действием высоких температур, а также попадания солнечных лучей (если храните у плиты) может легко прогоркнуть. В шкафчике она будет храниться дольше, но все же лучший вариант, чтобы сохранить пользу и свежесть масла - холодильник.

Что случится с маслом в холодильнике

Как пишет My Fearlesskitchen, в холодильнике масло может помутнеть или стать густым. Это не значит, что масло плохое, это просто означает, что оно охлажденное.

При комнатной температуре масло восстановит свою консистенцию и цвет. Просто отлейте необходимое количество, которое понадобится вам для готовки.

Как долго хранится масло

После того, как вы откроете бутылку, масло будет храниться примерно 1 год, опять же, при условии правильного хранения. А это - прохладное, сухое место, подальше от прямых солнечных лучей.

Идеально, после открытия перелить масло в тару из стекла. Также можно отправить в емкость с маслом горох или фасоль, чтобы сохранить эффект свежести надолго.

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