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Такое масло категорически не подходит для жарки: только испортите продукты

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Вторник 14 июня 2022 08:30
Такое масло категорически не подходит для жарки: только испортите продукты Фото: Некоторые виды масла категорически не подходят для жарки (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Эксперты говорят, что некоторые виды масла категорически не подходят для жарки, а на некоторых можно лишь пассировать или тушить.

Об этом пишет Healthhub.

Почему масло может не подходить для жарки

Дело в том, что у каждого масла есть точка дымления - это температура, при которой масло разрушается и сгорает, придавая пище неприятный пригоревший вкус. При этом высвобождаются вредные для организма свободные радикалы.

Какое масло нельзя использовать?

Нерафинированные масла имеют более низкую точку дымления за рафинированные, поэтому они лучше подходят для заправки салатов, соусов. А для жарки они не подходят.

Например, подсолнечное нерафинированное масло становится вредным при 107 градусах. Ведь во время жарки во фритюре температура колеблется от 177 до 232 градусов.

Точки дымления различных масел:

  • Кокосовое масло: рафинированное - 200; нерафинированное - 177.
  • Кукурузное масло: рафинированное - 230-238; нерафинированное - 178.
  • Оливковое масло: рафинированное - 199-243; отжим virgin - 210; отжим extra virgin - 160-190.
  • Подсолнечное масло: рафинированное - 232; нерафинированное - 107.
  • Льняное масло: нерафинированное - 107.

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