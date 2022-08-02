Не робіть смажену їжу отрутою! Як безпечно і корисно готувати на сковорідці

Чому смажена їжа може бути ворогом здоров'ю

Жирність. Зазвичай смажать на рослинній олії або тваринному жирі. Відповідно, смажена страва жирніша за варену чи печену.

Процес смаження змінює якість їжі і в рази збільшує її калорійність, з'являється надлишок жиру в їжі.

Обвуглювання. Смачна хрустка скоринка має дуже низьку поживну цінність. Чим глибше просмажена і товстіша скоринка, тим менше білка засвоїть ваш організм з такої їжі.

Канцерогени. Цей пункт - ключовий. Дієтолог наголошує, що канцерогенні речовини, які можуть утворюватися з жиру при смаженні, дійсно дуже отруйні. Вони з'являються, коли "точка димлення" жиру перевищується.

Це температура, при якій масло в буквальному сенсі димить. Саме після точки димлення в жирі лавиноподібно утворюються канцерогени. Якщо олія задимілася, її треба виливати - негайно.

Чим темніший колір скоринки вашої їжі, тим більше шкідливих речовин (канцерогенів) у ній міститься.⁣⁣⁣⁣⠀

Смаження буде безпечним, якщо:

у вас немає проблем зі здоров'ям,

ви вживаєте помірно смажену їжу,

ви готуєте на невеликій кількості олії,

ви стежите за температурою смаження.

В іншому випадку є всі шанси зробити страву не тільки надмірно жирною, але і отруйною.⁣⁣⠀⁣⁣⠀