Не делайте так! Главные ошибки, которые превратят плов в клейкую кашу

Приготовить плов с рассыпчатым рисом вполне возможно, если знать о секретах, а также ошибках при этом процессе.

В материале Styler читайте о секретах и хитростях приготовления этого блюда.

Главные ошибки при приготовлении плова

Первое правило - нужно выбирать правильную крупу. Не берите рис для ризотто или каши для плова.

Для плова нужно брать сорт, который для этого предназначен.

Выбирайте сорта Басмати и Жасмин, Девзира. Они созданы специально для этого!

У него довольно толстое вытянутое зерно, покрытое розовой "пудрой". Девзира не разваривается, не слипается, вбирает в себя много воды и жира, поэтому приготовленный из него плов отличается насыщенным вкусом и ароматом.

Также есть еще одна неточность, из-за которой рис теряет свою структуру.

Соблюдайте пропорции при готовке плова (фото: pixabay.com)

Известно, что крупа разваривается по одной простой причине: под воздействием температуры начинает активно выделяться крахмал, который обладает клейкой текстурой.

Это можно исправить. Для этого замочите рис на полчаса перед непосредственной готовкой. Это поможет крупе избавиться от ненужного крахмала.

Также важно при готовке соблюдать пропорции

На 1 килограмм риса идет 1 килограмм мяса. На 1 кг мяса — не менее 500–800 грамм моркови и 300 грамм белого или желтого лука. Лука можно добавить и больше, но тогда его будет сложно правильно обжарить.

Очень большое значение имеет посуда

Для плова берите чугунный казан с толстыми стенками и хорошей, тяжелой крышкой, ведь достаточное время плов должен готовиться именно под крышкой. Чугунная утятница тоже подойдет.

Добавляйте специи

Готовить плов без специй - это преступление. Обязательно должны присутствовать зира, паприка, перец, головка чеснока и соль.