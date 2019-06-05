Вылечить почти невозможно: Комаровский рассказал о неприятном заболевании кожи

Доктор Комаровский рассказал о контагиозном моллюске (коллаж: РБК-Украина)

Доктор Комаровский рассказал о том, как не заразиться неприятной инфекцией

Доктор Комаровский ответил на вопросы родителей о том, стоит ли ребенку с контагиозным моллюском посещать бассейн, и заразно ли это для других детей. Также на своей Instagram-странице известный педиатр поведал, что представляет собой заболевание, и как его лечить.

Контагиозный молюск, по словам Комаровского, представляет собой вирусную инфекцию кожи, симптомы которой сложно перепутать с чем-либо другим. Причем встречается подобная инфекция довольно часто - минимум у 10% детей.

Кроме того, педиатр заявляет, что вылечить инфекцию практически невозможно.

"Есть некоторые дорогие мази, иногда их используют, тем не менее, контагиозный молюск - прогностически очень благоприятная инфекция. Организм в течение 1-2 лет вырабатывает иммунитет и эти прыщи сами по себе исчезают", - говорит Комаровский.

Комаровский утверждает, что дополнительного лечения подобная инфекция не требует.

Доктор Комаровский рассказал о контагиозном моллюске (фото: pixabay.com)

Контагиозный моллюск - вирусная инфекция, вызываемая одним из вирусов группы оспы, которая поражает кожу и иногда слизистые оболочки. Наиболее часто инфекция возникает у детей в возрасте от одного до десяти лет.

По поводу заразности при посещении бассейна, Комаровский говорит, что однозначного ответа наука не дает. Заражение теоретически возможно, говорит Комаровский, но научные исследования не подтверждают подобную возможность.

Эпидемиологи говорят, что запрещать посещение ребенком с контагиозным моллюском бассейна, не стоит.

Но при этом необходимо следить за тем, чтобы ребенок пользовался индивидуальными средствами гигиены, а предметы общего пользования, с которыми контактирует ребенок, необходимо дезинфицировать.

Доктор Комаровский рассказал о контагиозном моллюске (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, недавно доктор Комаровский рассказал о том, по каким причинам у маленьких детей возникают расстройства сна.

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