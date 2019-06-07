Робіть це частіше: Комаровський зруйнував міф про ГРВІ (відео)

Євген Комаровський (facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровський дав батькам кілька важливих порад по догляду за застудженою дитиною

Доктор Комаровський розповів про те, як часто варто промивати дитині, хворій на ГРВІ, ніс фізрозчином. Про це іменитий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.

Батьки поставили Євгену Комаровському питання, чи правда, що дитині при застуді можна промивати ніс не частіше трьох разів на добу, а також, чи можна лікувати нежить інгаляціями з фізрозчином.

Педіатр каже, що промивати ніс за розкладом неправильно. Процедуру потрібно проводити кожен раз, коли виникає потреба прочистити дихальні шляхи малюка від слизу.

Комаровський зруйнував міф про ГРВІ (фото: momlovesbest.com)

Також Комаровський вкотре акцентував на тому, що якщо в приміщенні, де знаходиться хвора дитина, дотримані параметри вологості і температури повітря, то в промиваннях немає необхідності – дихальні шляхи достатньо лише зволожувати.

"Частота промивання визначається реальними показаннями, а також тим, чи вмієте ви промивати, чи ні", – каже Євген Комаровський.

Також важливими факторами рекомендації до такої процедури є:

Вік дитини – до трьох років промивати ніс не потрібно.

Особливості малюка – дитині зі схильністю до отитів така процедура протипоказана.

Комаровський зруйнував міф про ГРВІ (фото: momlovesbest.com)

Щодо інгаляцій з фізрозчином Комаровський каже, що її робити не потрібно. Справа в тому, що коли в процесі інгаляції дитина дихає вологим повітрям, а потім знову сухим – сенс інгаляції абсолютно нівелюється.

Педіатр радить замість інгалятора придбати зволожувач, щоб дитина дихав вологим повітрям постійно.

Але якщо ж з якихось причин в будинку неможливо встановити оптимальні параметри вологості і температури, то використовувати інгалятор можна.

Комаровський зруйнував міф про ГРВІ (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Раніше Комаровський відповів на хвилююче багатьох батьків питання про те, чи можна запобігти у дитини виникнення грижі.

До речі, нещодавно Євген Комаровський розповів про те, з яких причин у маленьких дітей виникають розлади сну.

Нагадаємо, доктор Комаровський розповів, чи варто дитині з контагіозним молюском відвідувати басейн, і чи заразливо це для інших дітей.