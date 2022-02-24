Что делать украинцам, которые оказались за границей: инструкция от МИД

Украина закрыла воздушное пространство и в первую очередь речь идет о гражданских самолетах над нашей страной. Все аэропорты в Украине закрыты. А пилотов, которые были в небе, направили в безопасные места.
Что делать украинцам, которые оказались на данный момент за границей, рассказали в Министерстве иностранных дел Украины.
Украинцам, которые оказались на данный момент за границей, оставаться в местах временного проживания и следить за дальнейшим развитием событий.
Также рекомендуется зарегистрироваться в электронной системе "ДРУГ" и поддерживать связь с посольствами или консульствами Украины для дальнейших инструкций.
Все контакты посольств и консульств можно найти на главных страницах дипломатических учреждений.
"К украинским общинам во всем мире: Путин напал, но никто не разбегается. Армия, дипломаты, все работают. Украина бьется. Украина защитит себя. Украина победит. Распространяйте правду о вторжении Путина в своих странах и призывайте правительства к немедленным действиям", - написал министр на своей странице в Twitter.
Напомним, ранее мы писали о том, где можно читать оперативную и достоверную информацию о событиях в Украине.
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