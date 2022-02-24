Что делать украинцам, которые оказались за границей: инструкция от МИД

Украинцам, которые оказались на данный момент за границей, оставаться в местах временного проживания и следить за дальнейшим развитием событий.

Также рекомендуется зарегистрироваться в электронной системе "ДРУГ" и поддерживать связь с посольствами или консульствами Украины для дальнейших инструкций.

Все контакты посольств и консульств можно найти на главных страницах дипломатических учреждений.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к украинцам во всем мире. Он призвал распространять правду о вторжении Путина в Украину и призывать правительства к немедленным действиям.

"К украинским общинам во всем мире: Путин напал, но никто не разбегается. Армия, дипломаты, все работают. Украина бьется. Украина защитит себя. Украина победит. Распространяйте правду о вторжении Путина в своих странах и призывайте правительства к немедленным действиям", - написал министр на своей странице в Twitter.