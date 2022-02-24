Распространяйте правду о вторжении Путина. МИД обратился к украинцам во всем мире

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к украинцам во всем мире. Он призвал распространять правду о вторжении Путина в Украину и призывать правительства к немедленным действиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы в Twitter.

"К украинским общинам во всем мире: Путин напал, но никто не разбегается. Армия, дипломаты, все работают. Украина бьется. Украина защитит себя. Украина победит. Распространяйте правду о вторжении Путина в своих странах и призывайте правительства к немедленным действиям", - написал министр.