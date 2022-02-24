Що робити українцям, які опинилися за кордоном: інструкція від МЗС

Українцям, які опинилися на цей момент за кордоном, залишатися в місцях тимчасового проживання і стежити за подальшим розвитком подій.

Також рекомендується зареєструватися в електронній системі "ДРУГ" і підтримувати зв'язок з посольствами або консульствами України для подальших інструкцій.

Всі контакти посольств і консульств можна знайти на головних сторінках дипломатичних установ.

Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до українців у всьому світі. Він закликав поширювати правду про вторгнення Путіна в Україну і закликати уряди до негайних дій.

"До українських громад у всьому світі: Путін напав, але ніхто не розбігається. Армія, дипломати, всі працюють. Україна б'ється. Україна захистить себе. Україна переможе. Поширюйте правду про вторгнення Путіна у своїх країнах і закликайте уряди до негайних дій", - написав міністр на своїй сторінці в Twitter.