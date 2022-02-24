ru ua
Чт, 24 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Что делать украинцам, которые оказались за границей: инструкция от МИД

Новина українською →
Четверг 24 февраля 2022 14:55
Что делать украинцам, которые оказались за границей: инструкция от МИД Фото: Что делать украинцам, которые застряли за границей (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Украина закрыла воздушное пространство и в первую очередь речь идет о гражданских самолетах над нашей страной. Все аэропорты в Украине закрыты. А пилотов, которые были в небе, направили в безопасные места.

Что делать украинцам, которые оказались на данный момент за границей, рассказали в Министерстве иностранных дел Украины.

Украинцам, которые оказались на данный момент за границей, оставаться в местах временного проживания и следить за дальнейшим развитием событий.

Также рекомендуется зарегистрироваться в электронной системе "ДРУГ" и поддерживать связь с посольствами или консульствами Украины для дальнейших инструкций.

Все контакты посольств и консульств можно найти на главных страницах дипломатических учреждений.

Что делать украинцам, которые оказались за границей: инструкция от МИДКроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к украинцам во всем мире. Он призвал распространять правду о вторжении Путина в Украину и призывать правительства к немедленным действиям.

"К украинским общинам во всем мире: Путин напал, но никто не разбегается. Армия, дипломаты, все работают. Украина бьется. Украина защитит себя. Украина победит. Распространяйте правду о вторжении Путина в своих странах и призывайте правительства к немедленным действиям", - написал министр на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее мы писали о том, где можно читать оперативную и достоверную информацию о событиях в Украине.

Все оперативные новости и события в Украине можно отслеживать в нашем онлайне на РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Вторжение России в Украину
LITE
Спокойствие, только спокойствие: как действовать в состоянии паники – советы психолога
Спокойствие, только спокойствие: как действовать в состоянии паники – советы психолога