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Що робити українцям, які опинилися за кордоном: інструкція від МЗС

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Четвер 24 лютого 2022 14:55
Що робити українцям, які опинилися за кордоном: інструкція від МЗС Фото: що робити українцям, які застрягли за кордоном (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Україна закрила повітряний простір і в першу чергу мова йде про цивільні літаки над нашою країною. Всі аеропорти в Україні закриті. А пілотів, які були в небі, направили в безпечні місця.

Що робити українцям, які опинилися на цей момент за кордоном, розповіли у Міністерстві закордонних справ України.

Українцям, які опинилися на цей момент за кордоном, залишатися в місцях тимчасового проживання і стежити за подальшим розвитком подій.

Також рекомендується зареєструватися в електронній системі "ДРУГ" і підтримувати зв'язок з посольствами або консульствами України для подальших інструкцій.

Всі контакти посольств і консульств можна знайти на головних сторінках дипломатичних установ.

Що робити українцям, які опинилися за кордоном: інструкція від МЗСКрім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до українців у всьому світі. Він закликав поширювати правду про вторгнення Путіна в Україну і закликати уряди до негайних дій.

"До українських громад у всьому світі: Путін напав, але ніхто не розбігається. Армія, дипломати, всі працюють. Україна б'ється. Україна захистить себе. Україна переможе. Поширюйте правду про вторгнення Путіна у своїх країнах і закликайте уряди до негайних дій", - написав міністр на своїй сторінці в Twitter.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, де можна читати оперативну та достовірну інформацію про події в Україні.

Всі оперативні новини та події в Україні можна відстежувати в нашому онлайн на РБК-Україна.

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