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Что делать, если вы стали жертвой мошенников: инструкция

Что делать, если вас обманули аферисты (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Если вы стали жертвой мошенников в интернете и перевели им на карту свои деньги, есть алгоритм действий в таких ситуациях. Но это работает, если вы действительно уверены, что перед вами аферисты.

Об этом рассказали в одном из Telegram-каналов о помощи украинцам.

Какие шаги вам нужно сделать

Помните, что всегда в переписке с любым человеком, которому вы присылаете средства, делайте скриншоты диалога (это для доказательства).

Храните полный номер карты и ФИО (если она отображается) или если вам предоставили его.

С помощью Google и по первым 6 цифрам карты найдите банк, которому принадлежит эта карта.

После этого немедленно позвоните в call-центр данного банка (call-центр всех банков работает круглосуточно).

Сообщите оператору номер карты, и то, что отправили деньги мошеннику, важно, чтобы банк зафиксировал мошеннические действия своего клиента (если так произошло и вы тоже являетесь клиентом того же банка что и вор, укажите это оператору).

Оператор обязан зафиксировать ваше обращение и предоставить вам номер вашего обращения. Запишите его. Во время звонка также спросите у оператора, есть ли возможность вернуть средства (например, у Монобанка и Приватбанка есть такая возможность - они могут заблокировать перевод).

Затем вам нужно войти на сайт Киберполиции и в разделе обращений зафиксировать мошеннические действия, добавив всю имеющуюся у вас информацию.

Киберполиция после обращения предоставит номер досудебного расследования или справку об обращении к ним. Справку, которую вам предоставит киберполиция, отправьте на почту банка и укажите, что обращались к ним.

Если Вы все это сделали, банк вместе с киберполицией будет заниматься этим вопросом, но такая ситуация решается через несколько дней. Нужно время.

Помните очень важное правило - никогда не сообщайте данные своей карты никому, сотрудники и служба безопасности банков не звонят по телефону и не выманивают никакой информации.

Ранее мы сообщали, что украинцев предупредили о мошенниках, которые предлагают "упрощенное" оформление документов.

Также мы писали, что мошенники взламывают Facebook-страницы украинцев.

А еще мы писали, как не стать жертвой аферистов, которые предлагают подработку на дому.

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