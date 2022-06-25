ru ua
Сб, 25 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинцев предупредили не "вестись" на аферистов: предлагают подработку на дому

Новина українською →
Суббота 25 июня 2022 09:50
Украинцев предупредили не "вестись" на аферистов: предлагают подработку на дому Аферисты продолжают наживаться на доверчивых украинцах (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Во время войны работы в стране очень мало и люди хватаются за любую подработку. Часто этим пользуются мошенники, которые дают объявления в соцсетях о вакансиях. Так, очень частым "разводом" стала работа якобы наборщика текста на дому.

Об этом рассказала на видео ведущая Елена-Кристина Лебедь.

В чем состоит схема "развода"

Мошенники размещают объявления о легкой работе, с которой справится каждый. Речь идет про набор текста из файлов Word и тому подобное. Когда человек проходит собеседование, ему говорят, что он подходит. Но потом сообщают соискателю, что нужно отправить 250-300 гривен. Это якобы залоговая сумма.

"Не нужны какие-то знания, поэтому это цепляет", - предупредил Елена.

Конечно же, ни каких денег никому отправлять не надо, ведь вы даже еще не начали работать. Это обман и никакой работы вам не предоставят.

Какие еще уловки используют мошенники

Стоит проходить мимо объявлений о том, что требуются сборщики браслетов или шариковых ручек. Там действует подобная схема, на которую, увы, ведется большое количество людей.

Во время войны не брезгуют даже объявлениями аля "нужны люди для плетения сеток ВСУ". Там тоже просят перечислить сумму якобы перед отправкой вам сетки.

Как мы ранее писали, в Украине участились случаи, когда мошенники взламывают страницы украинцев в Facebook и используют для собственных целей.

Раньше украинцев предупреждали о мошеннической схеме "отдам даром" и как от нее уберечься.

Читайте РБК-Украина в Google News
аферисты
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь