Що робити, якщо ви стали жертвою шахраїв: інструкція

Які кроки вам потрібно зробити

Пам'ятайте, що завжди в листуванні з будь-якою людиною, якій ви надсилаєте кошти, робіть скріншоти діалогу (це для доказу).

Зберігайте повний номер картки і ПІБ (якщо вона відображається) або якщо вам надали його.

За допомогою Google і по перших 6 цифрам карти знайдіть банк, якому належить ця карта.

Після цього негайно зателефонуйте в call-центр даного банку (call-центр всіх банків працює цілодобово).

Повідомте оператору номер картки, і те, що відправили гроші шахраєві, важливо, щоб банк зафіксував шахрайські дії свого клієнта (якщо так сталося і ви теж є клієнтом того ж банку що і злодій, вкажіть це оператору).

Оператор зобов'язаний зафіксувати ваше звернення і надати вам номер вашого звернення. Запишіть його. Під час дзвінка також запитайте у оператора, чи є можливість повернути кошти (наприклад, у Монобанку і ПриватБанку є така можливість - вони можуть заблокувати переказ).

Потім вам потрібно увійти на сайт кіберполіції і в розділі звернень зафіксувати шахрайські дії, додавши всю наявну у вас інформацію.

Кіберполіція після звернення надасть номер досудового розслідування або довідку про звернення до них. Довідку, яку вам надасть кіберполіція, відправте на пошту банку і вкажіть, що зверталися до них.

Якщо ви все це зробили, банк разом з кіберполіцією буде займатися цим питанням, але така ситуація не вирішується через кілька днів. Потрібен час.

Пам'ятайте дуже важливе правило - ніколи не повідомляйте дані своєї картки нікому, співробітники і служба безпеки банків не телефонують і не виманюють ніякої інформації.