Украинцев предупредили о мошенниках: предлагают "упрощенное" оформление документов
В Украине активизировались мошенники, которые предлагают "упрощенную" процедуру оформления документов. Граждан призвали пользоваться услугами только официальных учреждений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.
Сейчас ситуация по оформлению биометрических паспортов из-за военного положения является довольно сложной. Однако административные органы продолжают это делать в безопасных районах.
Мошенники пользуются ситуацией в стране и размещают в сети объявления о так называемом "посредничестве". Украинцам предлагают оформить документы по "упрощенной" процедуре.
В МВД напомнили, что оформить биометрические паспорта можно только лично и только в одном из учреждений:
- подразделении ГМС Украины;
- центре предоставления административных услуг (ЦПАУ);
- центре обслуживания граждан "Паспортный сервис".
Напомним, что гражданам Украины разрешили одновременно оформлять сразу два паспорта.
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