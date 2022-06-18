Мошенники взламывают Facebook-страницы украинцев: что делать, чтобы не потерять деньги

В Украине участились случаи, когда мошенники взламывают страницы украинцев в Facebook и используют для собственных целей. Преступники рассылают просьбы всему списку друзей "одолжить" деньги.

Как действовать в такой ситуации, сообщили в Госслужбе связи.

Как действовать при взломе страницы

Мошенники также могут использовать страницу для размещения нужной им информации.

"Случаи взлома персональных страниц пользователей Facebook, к сожалению, не единичны. Взломав страницу, злоумышленники не только могут просить деньги взаймы от имени владельца аккаунта, но и использовать страницу для размещения нужной им информации", - отмечают в ведомстве.

В частности, если есть возможность и вы не потеряли доступ к вашей учетной записи, тогда срочно нужно заменить пароль на странице:

Откройте меню в правом верхнем углу страницы Facebook;

Выберите "Настройки и конфиденциальность", а затем нажмите "Настройки";

Выберите пункт "Безопасность и авторизация";

Нажмите кнопку "Правка" рядом с пунктом "Изменить пароль";

Введите текущий и новый пароль;

Нажмите "Сохранить изменения";

Также сообщите Facebook, что вашу учетную запись взломали.

В случае, если вы потеряли доступ к учетной записи, то немедленно попросите друзей сообщить администрации Facebook, что вашу страницу взломали.

Для этого в шапке страницы нужно нажать три точки и выбрать пункт "Получить поддержку или пожаловаться на профиль". Далее - "я хочу помочь", а затем - "слом аккаунта".

Кроме того, украинцам для защиты своего аккаунта в соцсетях советуют обязательно заранее установить двухфакторную аутентификацию и надежный пароль.