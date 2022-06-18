Мошенники взламывают Facebook-страницы украинцев: что делать, чтобы не потерять деньги
В Украине участились случаи, когда мошенники взламывают страницы украинцев в Facebook и используют для собственных целей. Преступники рассылают просьбы всему списку друзей "одолжить" деньги.
Как действовать в такой ситуации, сообщили в Госслужбе связи.
Как действовать при взломе страницы
Мошенники также могут использовать страницу для размещения нужной им информации.
"Случаи взлома персональных страниц пользователей Facebook, к сожалению, не единичны. Взломав страницу, злоумышленники не только могут просить деньги взаймы от имени владельца аккаунта, но и использовать страницу для размещения нужной им информации", - отмечают в ведомстве.
В частности, если есть возможность и вы не потеряли доступ к вашей учетной записи, тогда срочно нужно заменить пароль на странице:
- Откройте меню в правом верхнем углу страницы Facebook;
- Выберите "Настройки и конфиденциальность", а затем нажмите "Настройки";
- Выберите пункт "Безопасность и авторизация";
- Нажмите кнопку "Правка" рядом с пунктом "Изменить пароль";
- Введите текущий и новый пароль;
- Нажмите "Сохранить изменения";
- Также сообщите Facebook, что вашу учетную запись взломали.
В случае, если вы потеряли доступ к учетной записи, то немедленно попросите друзей сообщить администрации Facebook, что вашу страницу взломали.
Для этого в шапке страницы нужно нажать три точки и выбрать пункт "Получить поддержку или пожаловаться на профиль". Далее - "я хочу помочь", а затем - "слом аккаунта".
Кроме того, украинцам для защиты своего аккаунта в соцсетях советуют обязательно заранее установить двухфакторную аутентификацию и надежный пароль.
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