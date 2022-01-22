Что делать при нападении России: украинцам представят алгоритмы поведения

Он добавил, что, к сожалению, с начала агрессии и "до недавнего прошлого" сценарии и алгоритмы поведения гражданских при расширении агрессии РФ не были наработаны. Сейчас же в этом направлении "идет абсолютно системная работа".

"Я думаю, что в ближайшее время все граждане увидят эти алгоритмы действий", - заявил Вениславский.

Также нардеп от "Слуги народа" напомнил, что в октябре 2021 года Совет национальной безопасности и обороны утвердил План обороны Украины.

По его словам, этот документ предусматривает действия органов госвласти и украинских военных формирований по отражению конкретных угроз.

"Там на любое развитие событий есть соответствующий алгоритм действий", - подчеркнул политик.

Вениславский убежден, что разговоры о том, якобы власть не готова к полномасштабному вторжению вражеских войск являются "политическими спекуляциями".

"И это говорят те люди, которые не понимают, как проходит организация деятельности в управлении сферы безопасности и обороны", - добавил он.

Также нардеп заверил, что любая угрожающая ситуация будет иметь "адекватное реагирование" со стороны военно-политического руководства государства.

Что делать в случае ЧС или войны - брошюра от Минкульта

Обратим внимание, что ранее Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности представил брошюру "В случае чрезвычайной ситуации или войны" с практическими советами, которые учитывают украинский и иностранный опыт и включают рекомендации по информационной безопасности.

Такой документ был презентован министерством культуры и информационной политики Украины еще летом.

Руководитель Центра страткоммуникаций и информбезопасности Любовь Цыбульская рассказывала, что за образец была взята шведская брошюра - "чрезвычайно короткая, но при этом содержащая практические советы", и ее "легко и быстро" прочесть в момент непосредственной опасности.

Ниже мы публикуем полную брошюру:

Брошюра "В случае чрезвычайной ситуации или войны" (фото: mkip.gov.ua)