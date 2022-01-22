Що робити при нападі Росії: українцям представлять алгоритми поведінки

Він додав, що, на жаль, з початку агресії та "до нещодавнього минулого" сценарії й алгоритми поведінки цивільних при розширенні агресії РФ не були напрацьовані. Зараз же в цьому напрямку "йде абсолютно системна робота".

"Я думаю, що найближчим часом всі громадяни побачать ці алгоритми дій", - заявив Веніславський.

Також нардеп від "Слуги народу" нагадав, що в жовтні 2021 року Рада національної безпеки і оборони затвердила План оборони України.

За його словами, цей документ передбачає дії органів держвлади та українських військових формувань щодо відсічі конкретних загроз.

"Там на будь-який розвиток подій є відповідний алгоритм дій", - наголосив політик.

Веніславський переконаний, що розмови про те, нібито влада не готова до повномасштабного вторгнення ворожих військ є "політичними спекуляціями".

"І це говорять ті люди, які не розуміють, як проходить організація діяльності в управлінні сфери безпеки та оборони", - додав він.

Також нардеп запевнив, що будь-яка загрозлива ситуація матиме "адекватне реагування" з боку військово-політичного керівництва держави.

Що робити в разі НС або війни - брошура від Мінкульту

Звернемо увагу, що раніше Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки представив брошуру "У разі надзвичайної ситуації або війни" з практичними порадами, які враховують український та іноземний досвід і включають рекомендації з інформаційної безпеки.

Такий документ був презентований міністерством культури та інформаційної політики України ще влітку.

Керівник Центру страткомунікацій та інформбезпеки Любов Цибульська розповідала, що за зразок була взята шведська брошура - "надзвичайно коротка, але при цьому яка містить практичні поради", й її "легко і швидко" прочитати в момент безпосередньої небезпеки.

Нижче ми публікуємо повну брошуру:

Брошура "У разі надзвичайної ситуації або війни" (фото: mkip.gov.ua)