Декларации придется подавать всем: каким категориям украинцев грозят штрафы

Декларации о доходах придется подавать всем украинцам, которые имеют дополнительный доход. Им нужно будет самостоятельно обратиться в налоговую службу по месту регистрации, задекларировать свой дополнительный доход и заплатить с него налог в размере 18%.

Что именно входит в дополнительные доходы

Доход от предпринимательской и профессиональной деятельности

Доход из иностранных источников

Доход от операции с активами

Доход от аренды

Доход в виде наследства

Доход от продажи имущества

Доход от продажи собственной продукции

Все эти виды дохода нужно указать самостоятельно и обратиться в налоговую службу без напоминания. Для тех, кто вовремя не заплатит налог с дополнительного дохода или решит не оплачивать налог, существует система штрафов.

Штрафы за неподанную декларацию

За просрочку или отказ подать декларацию – 170 гривен

Повторное нарушение – 1020 гривен

За неуплату налогов – 20% от суммы

Если нарушение обнаружит работник налоговой – 25% от суммы

За значительное уклонение (сумма от 881 тысячи гривен) – уголовное наказание, запрет за определенную работу и должности.

Кроме того, в налоговом кодексе Украины есть норма, при которой в отдельных случаях можно вернуть часть уплаченного НДФЛ.

В каких случаях украинцы могут получить возврат НДФЛ

Гражданин Украины оплатил собственное образование или образование ребенку

Гражданин Украины выплачивал проценты по ипотеке

Потратил деньги на лечение

Оплатил за страховку (в том числе и пенсионную)

В таких случаях граждане Украины имеют право написать заявление в Государственную фискальную службу и в течении двух месяцев от подачи документов получить возврат выплаченных налогов.