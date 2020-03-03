Декларации придется подавать всем: каким категориям украинцев грозят штрафы

Декларации о доходах придется подавать самостоятельно многим категориям украинцев
Декларации о доходах придется подавать всем украинцам, которые имеют дополнительный доход. Им нужно будет самостоятельно обратиться в налоговую службу по месту регистрации, задекларировать свой дополнительный доход и заплатить с него налог в размере 18%.
Все эти виды дохода нужно указать самостоятельно и обратиться в налоговую службу без напоминания. Для тех, кто вовремя не заплатит налог с дополнительного дохода или решит не оплачивать налог, существует система штрафов.
Кроме того, в налоговом кодексе Украины есть норма, при которой в отдельных случаях можно вернуть часть уплаченного НДФЛ.
В таких случаях граждане Украины имеют право написать заявление в Государственную фискальную службу и в течении двух месяцев от подачи документов получить возврат выплаченных налогов.