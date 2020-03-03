Декларації доведеться подавати всім: яким категоріям українців загрожують штрафи

Декларації про доходи доведеться подавати самостійно багатьом категоріям українців
Декларації про доходи доведеться подавати всім українцям, які мають додатковий дохід. Їм потрібно буде самостійно звернутися в податкову службу за місцем реєстрації, задекларувати свій додатковий дохід та сплатити з нього податок у розмірі 18%.
Всі ці види доходу потрібно вказати самостійно і звернутися в податкову службу без нагадування Для тих, хто вчасно не заплатить податок з додаткового доходу чи вирішить не сплачувати податок, існує система штрафів.
Крім того, у податковому кодексі України є норма, при якій в окремих випадках можна повернути частину сплаченого ПДФО.
У таких випадках громадяни України мають право написати заяву в Державну фіскальну службу і протягом двох місяців від подання документів отримати повернення виплачених податків