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Декларації доведеться подавати всім: яким категоріям українців загрожують штрафи

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Декларації про доходи доведеться подавати самостійно багатьом категоріям українців

Декларації про доходи доведеться подавати всім українцям, які мають додатковий дохід. Їм потрібно буде самостійно звернутися в податкову службу за місцем реєстрації, задекларувати свій додатковий дохід та сплатити з нього податок у розмірі 18%.

Що саме входить в додаткові доходи

  • Дохід від підприємницької та професійної діяльності
  • Доходу з іноземних джерел
  • Дохід від операції з активами
  • Дохід від оренди
  • Дохід у вигляді спадщини
  • Дохід від продажу майна
  • Дохід від продажу власної продукції

Всі ці види доходу потрібно вказати самостійно і звернутися в податкову службу без нагадування Для тих, хто вчасно не заплатить податок з додаткового доходу чи вирішить не сплачувати податок, існує система штрафів.

Штрафи за неподану декларацію

  • За прострочення або відмову подати декларацію – 170 гривень
  • Повторне порушення – 1020 гривень
  • За несплату податків – 20% від суми
  • Якщо виявить порушення працівник податкової – 25% від суми
  • За значне ухилення (сума від 881 тисячі гривень) – кримінальне покарання, заборона на певні роботи та посади

Крім того, у податковому кодексі України є норма, при якій в окремих випадках можна повернути частину сплаченого ПДФО.

В яких випадках українці можуть отримати повернення ПДФО

  • Громадянин України оплатив власну освіту або освіту дитині
  • Громадянин України виплачував відсотки по іпотеці
  • Витратив гроші на лікування
  • Сплатив за страховку (в тому числі й пенсійну)

У таких випадках громадяни України мають право написати заяву в Державну фіскальну службу і протягом двох місяців від подання документів отримати повернення виплачених податків

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