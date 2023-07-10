Декілька хитрощів і ваш суп буде в рази поживнішим та кориснішим: що потрібно зробити

Суп у багатьох сім'ях – основна страва на обід. І хоча перша страва давно стала просто традицією, багато людей не тямлять свій раціон без супу. Цю страву можна зробити більш корисною та смачною за допомогою деяких хитрощів.

Які саме нюанси допоможуть вам перетворити звичайний суп на корисну страву – читайте у матеріалі нижче.

Жодної засмажки

Це складно уявити, але суп без засмаження буде смачнішим і поживнішим. Відправляйте всі овочі відразу в бульйон і отримайте справжню насолоду від смаку. Такий суп буде не таким жирним, як ви звикли, але корисні якості у ньому збережуться.

Не переварюйте

Супи не потрібно варити кілька годин. Якщо ви готуєте перше блюдо без м'ясного бульйону, то на його приготування піде не більш ніж 1 година. Доведіть основу до кипіння, додайте овочі, дайте їм поваритись хвилин 20, додайте спеції та вимикайте вогонь.

Всі інгредієнти встигнуть зваритися до повної готовності та розкриють свої смакові якості. А ось варити овочі 2-3 години – гарантія того, що з них підуть усі корисні речовини та смак супу буде не дуже приємний.

Правильно додавайте спеції та зелень

Спеції варто додавати в кінці приготування, щоб вони не варилися в киплячому супі довго. Тоді вони розкриються своїм неповторним смаком та ароматом.

А зелень варто додавати безпосередньо перед подачею. Вона є джерелом поживних речовин, але термічна обробка сильно впливає смак і користь.

Додати інгредієнти

Якщо ви хочете підвищити калорійність та ситність першої страви – додайте відварені яйця. Коли зваряться овочі, натріть пару яєць або дрібно нарубайте їх ножем. Для каструлі 2 л достатньо буде 2-3 яєць.

Також супу додасть ситності та корисності крупа – гречана, пшенична, вівсяна, пшоно. Такий суп можна подавати на обід навіть без другої страви, оскільки він добре наситить.

Якщо ви готуєте суп без жиру - покладіть у каструлю в кінці приготування шматочок вершкового масла. Смак супу стане в рази кращим.

А ще можна додати плавлений сир – буквально 2-3 столові ложки. Смак супу стане сирно-вершковим. Такий сир поєднується з багатьма інгредієнтами та робить першу страву смачною та ситною.