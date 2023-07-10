Несколько хитростей и ваш суп будет в разы питательнее и полезнее: что нужно сделать
Суп во многих семьях - основное блюдо на обед. И хотя первое блюдо давно стало просто традицией, многие люди не смыслят свой рацион без супа. Это блюдо можно сделать более полезным и вкусным с помощью некоторых хитростей.
Какие именно нюансы помогут вам превратить обычный суп в полезное блюдо - читайте в материале ниже.
Никакой зажарки
Это сложно представить, но суп без зажарки будет более вкусным и питательным. Отправляйте все овощи сразу в бульон и получите настоящее наслаждение от вкуса. Такой суп будет не таким жирным, как вы привыкли, но полезные качества в нем сохранятся.
Не переваривайте
Супы не нужно варить по несколько часов. Если вы готовите первое блюдо без мясного бульона, то на его готовку уйдет не более 1 часа. Доведите основу до кипения, добавьте овощи, дайте им повариться минут 20, добавьте специи и выключайте огонь.
Все ингредиенты успеют свариться до полной готовности и раскроют свои вкусовые качества. А вот варить овощи 2-3 часа - гарантия того, что из них уйдут все полезные вещества и вкус супа будет не очень приятный.
Правильно добавляйте специи и зелень
Специи стоит добавлять в конце приготовления, чтобы они не варились в кипящем супе долго. Тогда они раскроются своим неповторимым вкусом и ароматом.
А зелень стоит добавлять уже непосредственно перед подачей. Она является источником питательных веществ, но термическая обработка сильно влияет на вкус и пользу.
Добавьте ингредиенты
Если вы хотите повысить калорийность и сытность первого блюда - добавьте отварные яйца. Когда сварятся овощи, натрите пару яиц или мелко нарубите их ножом. Для кастрюли в 2 л достаточно будет 2-3 яиц.
Также супу добавит сытности и полезности крупа - гречневая, пшеничная, овсяная, пшенка. Такой суп можно подавать на обед даже без второго блюда, так как он отлично насытит.
Если вы готовите суп без жира - положите в кастрюлю в конце готовки кусочек сливочного масла. Вкус супа станет в разы лучше.
А еще можно добавить плавленый сыр - буквально 2-3 столовых ложки. Вкус супа станет сырно-сливочный. Такой сыр сочетается со многими ингредиентами и делает первое блюдо вкусным и сытным.
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