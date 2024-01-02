Дехто з геймерів не зможе більше користуватися Steam. Що змінилося на платформі

Коли Steam перестане працювати на старих ОС

Нещодавно служба підтримки Steam повідомила, що з 1 січня 2024 року платформа припиняє підтримку операційних систем Windows 7, Windows 8 та Windows 8.1.

Відтак Steam-клієнт на старих ОС не зможе отримувати оновлення й останні налаштування безпеки, а клієнти - необхідну технічну підтримку.

"Очікується, що після 1 січня 2024 року Steam-клієнт та ігри на цих старих ОС працюватимуть деякий час без оновлень, але ми не можемо гарантувати продовження безперебійної роботи", - наголосили в компанії.

Чому все змінилося і як зарадити

За словами експертів, зазначені версії Windows "блокують" через те, що базові функції Steam потребують вбудованої версії Google Chrome (яка не працює на старих версіях ОС).

"Комп'ютери з цими операційними системами в разі підключення до інтернету стають вразливими до нового шкідливого програмного забезпечення та інших експлойтів і не отримуватимуть оновлень", - пояснили у службі підтримки.

Крім того, шкідливі програми можуть:

знижувати швидкість роботи комп'ютера, Steam чи ігор

призводити до збоїв у роботі комп'ютера, платформи чи програм

використовуватися для викрадення персональних даних

Уточнюється, що майбутні версії Steam потребуватимуть оновлень функцій і безпеки, присутніх лише у Windows 10 і новіших ОС.

Отже, геймери, які хочуть і надалі повноцінно користуватися всіма продуктами платформи, повинні оновити операційні системи своїх комп'ютерів чи ноутбуків до останніх версій Windows.

Офіційне повідомлення на платформі (скріншот: help.steampowered.com)

Що треба знати про Steam

Steam - сервіс компанії Valve (відомого розробника відеоігор), який надає послуги цифрової дистрибуції, багатокористувацьких ігор і спілкування гравців.

Він використовується для отримання автоматичних оновлень і новинок як продуктів Valve, так і сторонніх розробників (Activision, Codemasters, Eidos Interactive, Epic Games, GSC Game World, id Software, Sega, THQ, Atari, Rockstar Games, Ubisoft, NCSoft тощо).

Крім того, сервіс пропонує інструменти для розробників ігор, програми, музику, фільми та геймерське обладнання.

Завантаження відеоігор вимагає спеціального додатка на комп'ютері - Steam-клієнта.

Інтерфейс платформи (скріншот: store.steampowered.com)