Некоторые геймеры не смогут больше пользоваться Steam. Что изменилось на платформе

Когда Steam перестанет работать на старых ОС

Недавно служба поддержки Steam сообщила, что с 1 января 2024 года платформа прекращает поддержку операционных систем Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1.

Следовательно, Steam-клиент на старых ОС не сможет получать обновления и последние настройки безопасности, а клиенты - необходимую техническую поддержку.

"Ожидается, что после 1 января 2024 года Steam-клиент и игры на этих старых ОС будут работать некоторое время без обновлений, но мы не можем гарантировать продолжение бесперебойной работы", - подчеркнули в компании.

Почему все изменилось и как помочь

По словам экспертов, указанные версии Windows "блокируют" из-за того, что базовые функции Steam нуждаются во встроенной версии Google Chrome (не работающей на старых версиях ОС).

"Компьютеры с этими операционными системами в случае подключения к интернету становятся уязвимыми к новому вредоносному программному обеспечению и другим эксплойтам и не будут получать обновления", - пояснили в службе поддержки.

Кроме того, вредоносные программы могут:

снижать скорость работы компьютера, Steam или игр

приводить к сбоям в работе компьютера, платформы или программ

использоваться для похищения персональных данных

Уточняется, что будущие версии Steam будут нуждаться в обновлении функций и безопасности, присутствующих только в Windows 10 и более новых ОС.

Следовательно, геймеры, которые хотят и дальше полноценно пользоваться всеми продуктами платформы, должны обновить операционные системы своих компьютеров или ноутбуков до последних версий Windows.

Официальное сообщение на платформе (скриншот: help.steampowered.com)

Что нужно знать о Steam

Steam - сервис компании Valve (известного разработчика видеоигр), предоставляющий услуги цифровой дистрибуции, многопользовательских игр и общения игроков.

Он используется для получения автоматических обновлений и новинок как продуктов Valve, так и сторонних разработчиков (Activision, Codemasters, Eidos Interactive, Epic Games, GSC Game World, ID Software, Sega, THQ, Atari, Rockstar Games, Ubisoft, NCSoft и т.д.).

Кроме того, сервис предлагает инструменты для разработчиков игр, программы, музыку, фильмы и геймерское оборудование.

Загрузка видеоигр требует специального приложения на компьютере - Steam-клиента.

Интерфейс платформы (скриншот: store.steampowered.com)