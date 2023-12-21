Щоб і очі не бачили! Популярний геймерський сервіс дозволить "приховувати" ігри

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Steam, Store.Steampowered, Wikipedia.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про сервіс, можливості для геймерів, оновлений кошик і налаштування приватності.

Головне про Steam

Steam - сервіс компанії Valve (відомого розробника відеоігор), який надає послуги цифрової дистрибуції, багатокористувацьких ігор і спілкування гравців.

Він використовується для отримання автоматичних оновлень і новинок як продуктів Valve, так і сторонніх розробників (Activision, Codemasters, Eidos Interactive, Epic Games, GSC Game World, id Software, Sega, THQ, Atari, Rockstar Games, Ubisoft, NCSoft тощо).

Крім того, сервіс пропонує інструменти для розробників ігор, програми, музику, фільми та геймерське обладнання.

Інтерфейс платформи (скріншот: store.steampowered.com)

Основні можливості

Основна послуга Steam - продаж відеоігор. Їхнє завантаження вимагає спеціального додатка на комп'ютері - Steam-клієнта.

Купувати ігри геймери можуть як окремо (по одній), так і у складі "пакетів" з кількох ігор (так вартість однієї гри є нижчою).

При цьому якщо гра створена для різних операційних систем, після купівлі й завантаження грати в неї можна на будь-якій з них (завдяки службі SteamPlay).

Крім того, кожен користувач Steam має "гаманець", в який перераховує гроші онлайн (підтримуються платежі з Visa, MasterCard, AMEX, Discover, JCB, PayPal, WebMoney, ClickandBuy тощо).

Після купівлі на електронну пошту клієнта висилається квитанція, яку за бажання можна роздрукувати (як чек у магазині дисків).

Важливо й те, що гравці впродовж двох тижнів можуть повернути ігри, які їм не сподобались, і отримати витрачені кошти назад - за умови, що час гри не перевищив дві години.

Деякі ігри можна придбати зі знижкою (скріншот: store.steampowered.com)

Оновлений кошик

Згідно з інформацією на сторінці крамниці Steam, з 20 грудня 2023 року користувачі, які долучилися до бета-тестування клієнта Steam, бачитимуть оновлену версію кошика під час оформлення покупок.

Уточнюється, що він отримав низку нових функцій:

"лінійні" подарунки (купувати подарунки можна одночасно для кількох друзів і для себе, не оформлюючи низки окремих операцій)

однаковий вміст на всіх пристроях (з яких ви ввійшли до свого акаунта Steam)

приватні покупки (приховати ігри від інших можна буде ще до придбання)

"Приховати" гру нескладно (скріншот: store.steampowered.com)

Приватні ігри

Обираючи між кількома рівнями приватності для свого профілю та списку ігор, користувачі отримали можливість "приховати" частину своєї колекції.

Після того, як геймери позначать обрані ігри "приватними", вони зникнуть звідусіль, де хтось інший може їх побачити. Не відображатиметься ані назва гри, ані проведений у ній час, ані внутрішньоігровий статус.

"Завдяки цим додатковим налаштуванням більша частина вашої бібліотеки Steam буде видимою для ваших друзів, тож вони будуть знати, у що ви граєте, й зможуть приєднатися до гри. Решта ж - буде лише для вас", - пояснили на платформі.

Увійти у Steam можна кількома способами (скріншот: store.steampowered.com)

Як "приховати" гру

Позначити гру "приватною" можна трьома шляхами:

у кошику

у списку ігор (доступному в браузері)

у бібліотеці клієнта Steam (сторінка гри - піктограма шестірні - "Управління")

"Ми працюємо й над іншими оновленнями процесу оформлення покупок, тож не забувайте надсилати нам відгуки та повідомляти про помилки", - підсумували розробники.