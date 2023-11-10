Дефіцит цих вітамінів призводить до випадіння волосся та виникнення сивини
Вітаміни є важливими складниками нашого харчування, і їх наявність або відсутність може мати вагомий вплив на здоров’я. Тому варто знати, дефіцит яких вітамінів призводить до сивини.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост нутриціолога Віри Курин в Instagram.
Що призводить до виникнення сивини
Зокрема, багато хто вважає, що сивина - це генетика, але це далеко не завжди так.
Нутриціолог каже, що рання сивина з генетичних причин проявляється в період до 30-35 років. Дослідження всіх випадків після цього віку показали, що у 80% випадків посивіння характеризується недоліком мікро- та макронутрієнтів.
Низький рівень вітамінів групи B, фолієвої кислоти, біотину та вітаміну B12, а також вітаміну D, заліза та селену, супроводжує появу сивого волосся навіть у дитячому та підлітковому віці.
"Якщо ви не готові раніше часу бачити в дзеркалі сріблясті пасма, постарайтеся виключити не генетичні фактори негативного впливу на організм і заповнюйте дефіцити вітамінами або добавками", - йдеться у повідомленні.
Симптоми нестачі вітамінів взимку
Авітаміноз - це дефіцит в організмі одного або групи вітамінів. Найчастіше він трапляється навесні, проте нестача вітамінів узимку - не менш часте явище.
Відсутність збалансованого харчування, недостатня кількість у раціоні продуктів, що містять корисні речовини та вітаміни - все це призводить до авітамінозу взимку.
Основні ознаки та симптоми нестачі вітамінів взимку включають:
- ламке волосся та нігті
- тріщини у куточках рота
- кровоточивість ясен
- випадання волосся
- перепади настрою
- біль у кістках
- втрата апетиту
- втома
- сонливість
- апатія
- часті застуди
- м'язова слабкість
- проблеми із пам'яттю
- задишка
- нерегулярне серцебиття
- оніміння або поколювання в руках та ногах
Взимку організм людини особливо потребує вітамінів для здоров'я. І ключ до цього - здорове та збалансоване харчування.
Взимку вітаміни необхідні для підвищення імунітету, вітаміни для бадьорості та енергії, а також для запобігання сухості й тьмяності шкіри та волосся. Віддавайте перевагу продуктам з максимальним вмістом клітковини, мінералів та вітамінів.
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