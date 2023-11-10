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Дефіцит цих вітамінів призводить до випадіння волосся та виникнення сивини

П'ятниця 10 листопада 2023 09:36
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Дефіцит цих вітамінів призводить до випадіння волосся та виникнення сивини Чому сивіє волосся (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Віра Курин

Вітаміни є важливими складниками нашого харчування, і їх наявність або відсутність може мати вагомий вплив на здоров’я. Тому варто знати, дефіцит яких вітамінів призводить до сивини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост нутриціолога Віри Курин в Instagram.

Що призводить до виникнення сивини

Зокрема, багато хто вважає, що сивина - це генетика, але це далеко не завжди так.

Нутриціолог каже, що рання сивина з генетичних причин проявляється в період до 30-35 років. Дослідження всіх випадків після цього віку показали, що у 80% випадків посивіння характеризується недоліком мікро- та макронутрієнтів.

Низький рівень вітамінів групи B, фолієвої кислоти, біотину та вітаміну B12, а також вітаміну D, заліза та селену, супроводжує появу сивого волосся навіть у дитячому та підлітковому віці.

"Якщо ви не готові раніше часу бачити в дзеркалі сріблясті пасма, постарайтеся виключити не генетичні фактори негативного впливу на організм і заповнюйте дефіцити вітамінами або добавками", - йдеться у повідомленні.

Симптоми нестачі вітамінів взимку

Авітаміноз - це дефіцит в організмі одного або групи вітамінів. Найчастіше він трапляється навесні, проте нестача вітамінів узимку - не менш часте явище.

Відсутність збалансованого харчування, недостатня кількість у раціоні продуктів, що містять корисні речовини та вітаміни - все це призводить до авітамінозу взимку.

Основні ознаки та симптоми нестачі вітамінів взимку включають:

  • ламке волосся та нігті
  • тріщини у куточках рота
  • кровоточивість ясен
  • випадання волосся
  • перепади настрою
  • біль у кістках
  • втрата апетиту
  • втома
  • сонливість
  • апатія
  • часті застуди
  • м'язова слабкість
  • проблеми із пам'яттю
  • задишка
  • нерегулярне серцебиття
  • оніміння або поколювання в руках та ногах

Взимку організм людини особливо потребує вітамінів для здоров'я. І ключ до цього - здорове та збалансоване харчування.

Взимку вітаміни необхідні для підвищення імунітету, вітаміни для бадьорості та енергії, а також для запобігання сухості й тьмяності шкіри та волосся. Віддавайте перевагу продуктам з максимальним вмістом клітковини, мінералів та вітамінів.

Раніше ми повідомляли, коли потрібно приймати вітаміни для найкращого засвоєння.

Також ми писали, яку помилку роблять майже всі під час прийому вітаміну D.

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вітаміни волосся нутриціолог