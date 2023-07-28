Таку помилку роблять майже всі під час прийому вітаміну D

Вітамін D дуже важливий нутрієнт, який переважно виробляється в організмі під дією сонячного світла. Також людина отримує вітамін із раціону. Однак, варто знати, чи завжди вживання вітаміну додатково є безпечним.

Про це повідомили у медичній спільноті "Бережи себе" у Telegram .

Як вітамін впливає на організм

Ендокринолог Діана Крилова розповіла, що вітамін допомагає формувати та підтримувати міцність кісток, регулює нормальний рівень кальцію та фосфору в крові та покращує засвоєння кальцію.

Також сполука допомагає підтримувати здорову імунну систему та контролювати ріст клітин. Вітамін D міститься в деяких продуктах, як-от жирних видах риби, молоці та сухих сніданках.

Лікарі радять приймати вітамін D на постійній основі для більшості людей, але, звичайно, у профілактичних дозах.

Однак, є випадки, коли вітамін D може навіть нашкодити організму людини.

Основна помилка

Люди не завжди звертають увагу на те, чи вживається вітамін у правильному дозуванні. Особливо, коли рішення споживати добавку приймається самостійно. Однак, дотримуватися правильного дозування - вкрай важливо.

До того ж більшість людей вживає вітамін без попередньої здачі аналізів. Тому найчастіше шкідливі ефекти вітаміну D повʼязані саме з його передозуванням.

Вітамін посилює всмоктування кальцію в шлунково-кишковому тракті. Тому надмірний рівень вітаміну D може спричинити накопичення кальцію понад норму (гіперкальціємію).

Такий стан супроводжується такими симптомами, як нудота, блювота, слабкість, сплутаність свідомості, втрата апетиту, зневоднення, надмірне сечовипускання та спрага.

Як ще може проявлятися токсичність вітаміну

Токсичний вплив від надлишку вітаміну D може прогресувати до болю в кістках і проблем із нирками.

Надзвичайно високий рівень вітаміну D може спричинити ниркову недостатність, нерегулярне серцебиття і навіть смерть.

У такому випадку потрібно негайно припинити приймання вітаміну D і обмежити споживання продуктів, які містять багато кальцію.