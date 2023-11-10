Дефицит этих витаминов приводит к выпадению волос и возникновению седины

Витамины являются важными составляющими нашего питания, и их наличие или отсутствие может оказывать существенное влияние на здоровье. Поэтому следует знать, дефицит каких витаминов приводит к седине.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост нутрициолога Веры Курин в Instagram .

Что приводит к возникновению седины

В частности, многие считают, что седина - это генетика, но это далеко не всегда так.

Нутрициолог говорит, что ранняя седина по генетическим причинам проявляется в период до 30-35 лет. Исследования всех случаев после этого возраста показали, что в 80% случаев поседение характеризуется недостатком микро- и макронутриентов.

Низкий уровень витаминов группы B, фолиевой кислоты, биотина и витамина B12, а также витамина D, железа и селена сопровождает появление седых волос даже в детском и подростковом возрасте.

"Если вы не готовы раньше времени видеть в зеркале серебристые пряди, постарайтесь исключить не генетические факторы негативного воздействия на организм и восполняйте дефициты витаминами или добавками", - говорится в сообщении.

Симптомы нехватки витаминов зимой

Авитаминоз - это дефицит в организме одного или группы витаминов. Чаще всего он встречается весной, однако недостаток витаминов зимой - не менее частое явление.

Отсутствие сбалансированного питания, недостаточное количество в рационе продуктов, содержащих полезные вещества и витамины - все это приводит к авитаминозу зимой.

Основные признаки и симптомы недостатка витаминов зимой включают в себя:

ломкие волосы и ногти

трещины в уголках рта

кровоточивость десен

выпадение волос

перепады настроения

боль в костях

потеря аппетита

усталость

сонливость

апатия

частые простуды

мышечная слабость

проблемы с памятью

одышка

нерегулярное сердцебиение

онемение или покалывание в руках и ногах

Зимой организм человека особенно нуждается в витаминах для здоровья. И ключ к этому - здоровое и сбалансированное питание.

Зимой витамины необходимы для повышения иммунитета, витамины для бодрости и энергии, а также для предотвращения сухости и тусклости кожи и волос. Предпочитайте продукты с максимальным содержанием клетчатки, минералов и витаминов.