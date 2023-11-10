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Дефицит этих витаминов приводит к выпадению волос и возникновению седины

Пятница 10 ноября 2023 09:36
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Дефицит этих витаминов приводит к выпадению волос и возникновению седины Почему седеют волосы (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Вера Курин

Витамины являются важными составляющими нашего питания, и их наличие или отсутствие может оказывать существенное влияние на здоровье. Поэтому следует знать, дефицит каких витаминов приводит к седине.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост нутрициолога Веры Курин в Instagram.

Что приводит к возникновению седины

В частности, многие считают, что седина - это генетика, но это далеко не всегда так.

Нутрициолог говорит, что ранняя седина по генетическим причинам проявляется в период до 30-35 лет. Исследования всех случаев после этого возраста показали, что в 80% случаев поседение характеризуется недостатком микро- и макронутриентов.

Низкий уровень витаминов группы B, фолиевой кислоты, биотина и витамина B12, а также витамина D, железа и селена сопровождает появление седых волос даже в детском и подростковом возрасте.

"Если вы не готовы раньше времени видеть в зеркале серебристые пряди, постарайтесь исключить не генетические факторы негативного воздействия на организм и восполняйте дефициты витаминами или добавками", - говорится в сообщении.

Симптомы нехватки витаминов зимой

Авитаминоз - это дефицит в организме одного или группы витаминов. Чаще всего он встречается весной, однако недостаток витаминов зимой - не менее частое явление.

Отсутствие сбалансированного питания, недостаточное количество в рационе продуктов, содержащих полезные вещества и витамины - все это приводит к авитаминозу зимой.

Основные признаки и симптомы недостатка витаминов зимой включают в себя:

  • ломкие волосы и ногти
  • трещины в уголках рта
  • кровоточивость десен
  • выпадение волос
  • перепады настроения
  • боль в костях
  • потеря аппетита
  • усталость
  • сонливость
  • апатия
  • частые простуды
  • мышечная слабость
  • проблемы с памятью
  • одышка
  • нерегулярное сердцебиение
  • онемение или покалывание в руках и ногах

Зимой организм человека особенно нуждается в витаминах для здоровья. И ключ к этому - здоровое и сбалансированное питание.

Зимой витамины необходимы для повышения иммунитета, витамины для бодрости и энергии, а также для предотвращения сухости и тусклости кожи и волос. Предпочитайте продукты с максимальным содержанием клетчатки, минералов и витаминов.

Раньше мы сообщали, когда нужно принимать витамины для лучшего усвоения.

Также мы писали, какую ошибку совершают почти все во время приема витамина D.

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