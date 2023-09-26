Фармацевт розповіла, коли потрібно приймати вітаміни для найкращого засвоєння

Для підтримки імунітету та загального здоров'я час від часу варто здавати аналізи та приймати вітаміни. Особливо це стосується сезону епідеміологічних захворювань, коли організму потрібна посилена підтримка. Однак під час прийому вітамінів і добавок потрібно правильно це робити, щоб вони справді принесли вам користь.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис в Instagram фармацевта Ольги Мельник розповідає, коли приймати вітаміни та добавки для найкращого засвоєння.

Як правильно приймати вітаміни та БАД

До вітамінів, які можна приймати в будь-який час протягом дня належать:

селен (зазвичай під час прийомів їжі)

вітаміни групи B (зазвичай під час прийомів їжі)

вітамін Е (зазвичай під час прийомів їжі)

полівітаміни (віддавайте перевагу першій половині дня)

Коли краще приймати вітаміни (фото: instagram.com/mrs.olhamiller)

До, під час чи після їди потрібно приймати:

вітамін А (під час чи одразу після)

вітамін D (зранку зі сніданком)

омега-3 (під час їди)

йод (під час чи після їди)

магній (зазвичай під час чи після їди ввечері)

кальцій (під час чи після їди). Уникайте великих доз кальцію!

фолієва кислота (вранці чи вдень під час їди)

вітамін К (під час прийому їжі)

Коли краще приймати вітаміни (фото: instagram.com/mrs.olhamiller)

Окремо варто зупинитися на прийомі заліза та цинку, оскільки на їхнє всмоктування впливають продукти, які ви споживаєте.

Залізо. Препарати двовалентного заліза варто приймати вранці, натщесерце чи за 30 хвилин/1 годину до прийому їжі. Тоді препарат максимально засвоїться. А препарати одновалентного заліза (Мальтофер, Феррум Лек, хелатні солі заліза) можна приймати під час їди чи одразу після.

Коли краще приймати вітаміни (фото: instagram.com/mrs.olhamiller)

Цинк. Його бажано приймати за годину до їди чи через дві години після цього, адже багато продуктів можуть порушити всмоктування цинку. До того ж частим побічним ефектом цинку є біль у животі, тому це ще одна причина, чому краще приймати під час чи після їди.