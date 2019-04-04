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Дебати Зеленського і Порошенка: до стадіону стягнули Нацгвардію (фото)

STYLERВибори 2019    04.04.2019 - 16:27
Дебати Зеленського і Порошенка: до стадіону стягнули Нацгвардію (фото)
Перед дебатами Порошенка і Зеленського стадіон оточила Нацгвардія (колаж РБК-Україна)

Дебати Порошенко і Зеленського на "Олімпійському" схвилювали українське суспільство

Дебати Зеленського і Порошенка, які повинні пройти на "Олімпійському" не на жарт схвилювали українське суспільство. Стало відомо, що до стадіону почали стягувати військових Національної гвардії України, а також там чергують пожежні машини. Про це повідомив журналіст Левко Стек на своїй Facebook-сторінці.

Причину таких посилених заходів безпеки у штабах обох кандидатів поки що не коментують.

Дебати Зеленського і Порошенка: до стадіону стягнули Нацгвардію (фото)

Дебати Порошенко і Зеленського - Олімпійський оточила Нацгвардія (фото: facebook.com/steklevko)

"А тепер без жартів. Територію довкола Олімпійського оточили нацгвардійці. Причини не називають. Але біля стадіону метушня. Пожежні машини. Припускаю, почалась підготовка до дебатів", - написав журналіст у своїй публікації.

Дебати Зеленського і Порошенка: до стадіону стягнули Нацгвардію (фото)

Дебати Порошенко і Зеленського - Олімпійський оточила Нацгвардія (фото: facebook.com)

Раніше ми повідомляли про те, чи будуть кандидати нести якусь відповідальність, якщо проведуть дебати не так, як передбачає Закон "Про вибори Президента України".

А також писали про те, що на дебати Зеленського і Порошенка почали продавати квитки.

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