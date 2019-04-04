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На дебати Зеленського і Порошенка вже продають квитки

STYLERЖиття    04.04.2019 - 13:51
На дебати Зеленського і Порошенка вже продають квитки
Дебати Зеленського і Порошенка пройдуть на "Олімпійському" (колаж РБК-Україна)

Квитки на дебати на "Олімпійському" між Зеленським і Порошенком пропонують купити за 80 грн

Квитки на президентські дебати Зеленського і Порошенка, які повинні пройти на "Олімпійському", вже надійшли в продаж. Правда, купити їх не можна, так як люди, що продають вхідні квитки на "грандіозне шоу", є звичайними шахраями. І їх оголошення про продаж квитків на дебати, ясна річ, є фейковими й моментально блокуються інтернет-ресурсами, на яких аферисти з різних куточків країни розміщують публікації.

Ціни "квитків на дебати" коливаються в районі 80-200 грн. При цьому автори оголошень не пропонують ніякої інформації про те, коли пройдуть дебати, які вказані місця на тікетах, як взагалі виглядають квитки тощо.

На дебати Зеленського і Порошенка вже продають квитки

Скріншот

На дебати Зеленського і Порошенка вже продають квитки

Скріншот

"Квитки на дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка! Найбыльш видовищні дебати в історії! Не прогав свій шанс взяти участь в становленні нашої країни дійсно сильною і незалежною, процвітаючою і заможною! Приходь на дебати і проголосуй, як велить розум і серце! Квітень! НСК "Олімпійський". Київ", - свідчить текст одного фейкового оголошення.

На дебати Зеленського і Порошенка вже продають квитки

Скріншот

До слова, один із сайтів, на якому найчастіше з'являються оголошення про продаж квитків на дебати, моментально видаляє такі публікації, так як вони вводять людей в оману.

Тим часом користувачі мережі впевнені, що "це шоу поб'є рекорди трансляцій", а якщо дійсно організатори дебатів захочуть продавати квитки, то доходи треба буде перерахувати у фонд допомоги армії.

Насправді ж, дебати - державний захід, тому квитків та феєрверків не буде. Будьте обережні в мережі і не ведіться на фейки.

Додамо, що точну дату дебатів на "Олімпійському" на сьогоднішній день не може назвати ніхто. Відомо лише, що дебати Зеленського та Порошенко, які вже погодився вести Сергій Притула, повинні відбудуться перед другим туром президентських виборів 2019.

У той же час нещодавно з'явилася інформація, що дебати можуть взагалі не відбутися. Причина досить банальна. Порошенко нібито не виконав усіх вимог, які йому поставив лідер "Кварталу 95".

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