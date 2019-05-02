Дебаты на стадионе: как у Владимира Зеленского возникла такая идея

У Владимира Зеленского идея проведения дебатов на НСК "Олимпийский" родилась еще в конце марта во время концерта "Квартала" в "Днепр-арене". Об этом рассказал сценарист "Слуги народа" Юрий Костюк, сообщает "Украинская правда".

По словам Костюка, штаб Зеленского готовился к дебатам уже давно, после того, как оппоненты новоизбранного президента начали поднимать эту тему, а Ирина Геращенко хотела внести закон, чтобы сделать их обязательными.

Когда же зашла речь о формате, то идею студии в штабе Зеленского отвергли сразу.

"В конце марта "Квартал" поехал Украиной с концертами. И помню, был концерт в "Днепр-арене", мы стояли за кулисами, спустился Владимир и говорит: "Я понял, где стоит делать дебаты. На стадионе", - рассказал Юрий Костюк.

А решение записать видео-приглашение на дебаты родилось в помещении штаба Зеленского. Причем идея возникла в обед, а на следующее утро видео уже было записано.

Также сценарист "Слуги народа" рассказал, что согласие Порошенко на стадион стала для них сюрпризом, потому что "на 90% думали, что он откажется".

Зеленский придумал идею дебатов на Олимпийском во время гастролей (Юрий Костюк, фото: pravda.com.ua)

Что касается учителя украинского языка, то, по словам Костюка, Владимир Зеленский еще два года назад начал его активно изучать, а когда началась активная фаза кампании, то он занимался с учителем. К тому же окружение Зеленского его поддерживало, стараясь как можно больше говорить на украинском.

Напомним, недавно Владимир Зеленский поблагодарил всех за поддержку на выборах и объявил конкурс на должность спикера президента.

Стоит отметить, что по результатам подсчета 100% протоколов, за Владимира Зеленского проголосовали 73,22%. Действующий глава государства Петр Порошенко получил 24,45% голосов. Возможной датой инаугурации Зеленского будет 28 мая.