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Дебаты Порошенко и Зеленского: законно ли ставить свои условия

STYLERЖизнь    04.04.2019 - 17:22
Дебаты Порошенко и Зеленского: законно ли ставить свои условия
Фото: Дебаты Порошенко и Зеленского (коллаж РБК-Украина)

Юрист объяснил, предусмотрено ли, чтобы кандидаты в президенты ставили друг другу требования перед участием в теледебатах

Дебаты Порошенко и Зеленского должны состояться уже совсем скоро, до второго тура выборов президента Украины, который пройдет 21 апреля.

Как известно, Зеленский поставил действующему президенту для участия в дебетах несколько условий. В частности, он должен пройти медицинское обследование, на что Порошенко уже согласился. Во-вторых, дебаты должны пройти на стадионе "Олимпийский". На это Порошенко тоже дал свое согласие, сказав об этом в своем видеообращении вечером 3 апреля.

В-третьих, по словам Зеленского, Порошенко должен извиниться перед ним за то, что незадолго после первого тура выборов он назвал Зеленского "марионеткой Коломойского". Пока же Порошенко никак не прокомментировал это условие.

Но законно ставить для дебатов свое условия, когда дебаты между кандидатами в президенты регламентируются законом? Ответ на этот вопрос в комментарии для Styler дал Роман Марченко, старший партнер ЮФ "Ильяшев и Партнеры"

По его словам, люди свободны в своих мыслях и выражении своих взглядов, то есть любой человек, в том числе и кандидат, может выражать и предъявлять другому человеку какие-то условия, при которых она примет участие в дискуссии.

Дебаты Порошенко и Зеленского: законно ли ставить свои условияФото: Дебаты Порошенко и Зеленского должны пройти до второго тура выборов президента Украины (коллаж РБК-Украина)

"А особенно это позволительно, когда речь идет о дебатах, которые будут проходить в последнюю пятницу перед днем голосования в другой день. Здесь можно говорить что угодно, выдвигать любые условия, а другая сторона может соглашаться или не соглашаться. За это никакой ответственности ни у кого не будет", - добавляет Роман Марченко.

В случае, если кто-то из кандидатов не приходит на дебаты, то само мероприятие все равно проводится, говорит юрист.

"Дебаты все равно проводятся обязательно. Национальная телекомпания Украины обязана организовать и провести такие теледебаты и профинансировать и показать их по телевидению. Если же кто-то не придет, то процедурой установлено, что в таком случае все время отдается одному из кандидатов, который он тратит на свое усмотрение", - подчеркивает Марченко.

Напомним, стало известно, что Петр Порошенко согласился пройти медицинское обследование перед дебатами с Владимиром Зеленским. Тем временем оказалось, что скандальная новость о Зеленского оказалась фейком.

Также в штабе Петра Порошенко предложили несколько раундов дебатов с Владимиром Зеленским. 

Тем временем НСК Олимпийский, где должны проводить дебаты, начала окружать Нацгвардия.

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