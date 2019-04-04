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Порошенко готов пройти медобследование вместе с Зеленским

Новости » Выборы 2019    04.04.2019 - 15:12
Порошенко готов пройти медобследование вместе с Зеленским
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Перед дебатами Порошенко согласился пройти обследование на НСК "Олимпийский"

Действующий президент Украины Петр Порошенко готов перед дебатами с оппонентом Владимиром Зеленским пройти медицинское обследование. Об этом на брифинге заявил руководитель его избирательного штаба Олег Медведев, передает корреспондент РБК-Украины.

По словам Медведева, Порошенко завтра в 09:00 готов вместе с Зеленским пройти обследование в медицинском пункте стадиона "Олимпийский" для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков.

"Это, конечно, должна быть независимая экспертиза, результаты тоже важны для избирателей", - добавил руководитель штаба Порошенко.

Он также добавил, что если оппонент не прибудет 5 апреля в медпункт, президент может самостоятельно сдать анализы. 

Напомним, ранее штаб Порошенко предложил перед вторым туром выборов провести несколько раундов дебатов. В частности, на дебатах необходимо затронуть вопросы обороны и безопасности, внешней политики и обязанностей гаранта. В команде действующего президента отмечают, что дебаты важны с той причины, что общество должно ближе познакомиться с Зеленским.

Сегодня утром стало известно, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины начинает переговоры по дебатам Зеленского и Порошенко.

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