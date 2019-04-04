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В штабе Порошенко хотят несколько раундов дебатов с Зеленским

Новости » Выборы 2019    04.04.2019 - 15:10
В штабе Порошенко хотят несколько раундов дебатов с Зеленским
Фото: Олег Медведев (РБК-Украина)

Каждому раунду посвятят отдельную тему

Перед вторым туром президентских выборов нужно провести несколько раундов дебатов с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил спикер предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев.

Он отметил, что дебатов хотят избиратели как Петра Порошенко, так и Владимира Зеленьского.

"Есть мощный общественный запрос", - сказал он.

Медведев заявил, что дебаты должны провести по вопросам обороны и безопасности, внешней политики и обязанностей гаранта. По его словам, только один раунд должен пройти на стадионе, остальные - в соответствии с законом.

Медведев также заявил, что дебаты важны с той причине, общество должно ближе познакомиться с Зеленским.

"Важно, чтобы" кот в мешке ", которого сейчас пытаются продать обществу, вылез из мешка, продемонстрировал себя и свою позицию", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта 2019 года. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур выходят Владимир Зеленский, который получил 30,24% голосов, и Петр Порошенко - 15,95%. Второй тур должен состояться 21 апреля.

Владимир Зеленский вечером 3 апреля предложил Петру Порошенко провести дебаты перед вторым туром на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Ночью 4 апреля Порошенко заявил, что согласно закону дебаты должно проводить "Общественное" телевидение, но он согласен на предложение оппонента. "Но стадион так стадион", - сказал он.

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