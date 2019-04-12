Зеленский и Порошенко в шоу "Право на владу": украинцы в шоке от заявлений

Перед дебатами Зеленского и Порошенко кандидаты на пост президента впервые провели совместную беседу в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале 1+1. Откровенные заявления шокировали украинцев и вызвали бурные обсуждения в сети.

Как известно, Петр Порошенко заявил, что дебаты состоятся 14 апреля, однако Владимир Зеленский в эфире по телефону сказал, что сможет принять участие исключительно 19 апреля на НСК "Олимпийский".

Видео: (facebook.com/pravonavladu)

Зеленский отметил, что Порошенко знает, что он находится в Париже и изменить своих планов он не может. На данный инцидент мигом отреагировали пользователи сети. К слову, комментарии были весьма неоднозначны:

Так разговаривать с действующим президентом недопустимо. Человек не умеет вести дискуссию, не умеет сформулировать свое мнение. Существуют элементарные нормы поведения.

Какой бы кто не был хороший или плохой, но так вести диалог - это путь в никуда.

В очередной раз продемонстрировал свою некомпетентность, дерзость и неуверенность.

Знать, что Зеленского нет в Украине, но прийти на телеканал и требовать его присутствия в студии - так манипулировать ещё никому не удавалось.

Порошенко привык ставить всем свои условия.

Порошенко гідно і достойно представляє Україну на міжнародній арені, а цей наркобидлокомік взагалі не має навичок навіть елементарної дипломатії, поваги та культури ведення діалогу. Думаю, пан Макрон сьогодні у цьому впевниться,а потім і всі інші.

Скриншот (facebook.com/pravonavladu)

На фоні Зеленського Янукович був вихованою людиною, оратором і інтелектуалом.

Який хам, так розмовляти з діючим президентом не припустимо. Людина не вміє вести дискусію, не вміє сформулювати свою думку. Існують елементарні норми поведінки.

Зеленський вкотре продемонстрував свою некомпетентність, зухвалість та невпевненість.

Скриншот (facebook.com/pravonavladu)

Тем временем вокруг этого эфира разгорелся еще один скандал. Так, гендиректор группы "1+1 медиа" Александр Ткаченко считает, что президент Украины не имел права "врываться в эфир без приглашения". Более того, Ткаченко даже хочет подать в суд на Петра Алексеевича.

"После того, как вы позорно ворвались к нам сегодня в эфир, частной компании, без приглашения, пользуясь статусом главы государства и не собирались уходить, даже несмотря на вежливые намеки ведущей занять кресло в студии... не иначе как на иск в суд от нас вы - не заработали. Ждите - в понедельник. В том числе и за прошлые обвинения в адрес 1+1", - написал Ткаченко в Facebook.

Это заявление гендиректора канала вызвало также бурю эмоций в сети.

Александр, вчера на программе планировалось, судя по гостям, критиковать Президента. Но он приехал фактически в центр агитации оппонента сам, и согласился отвечать на любые вопросы. То что потом происходило в студии, значительно расходится с вашим конспектом выше. Это откровенный обман, простите...

Для ТВ такой скандал большая удача же.

Ведущая говорила другое, надо было не пускать к микрофону.

Як би там далі не було, але ви, пане Олександре, несете особисту відповідальність за такого нашого можливого Президента. З великої літери лише з поваги до самої посади.

Скриншот (facebook.com/Александр Ткаченко)

Напомним, что ранее сообщалось, что Зеленский отказался от дебатов на "Олимпийском" 14 апреля. В то же время в окружении Порошенко подтвердили, что он примет участие в дебатах на НСК "Олимпийский" 14 апреля в 14:14.

На НСК заявляли, что планируют обнародовать детали переговоров относительно проведения дебатов со штабами кандидатов до конца дня.