Зеленский и Порошенко в шоу "Право на владу": украинцы в шоке от заявлений

На общение Зеленского и Порошенко в прямом эфире сеть отреагировала очень бурно
Перед дебатами Зеленского и Порошенко кандидаты на пост президента впервые провели совместную беседу в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале 1+1. Откровенные заявления шокировали украинцев и вызвали бурные обсуждения в сети.
Как известно, Петр Порошенко заявил, что дебаты состоятся 14 апреля, однако Владимир Зеленский в эфире по телефону сказал, что сможет принять участие исключительно 19 апреля на НСК "Олимпийский".
Видео: (facebook.com/pravonavladu)
Зеленский отметил, что Порошенко знает, что он находится в Париже и изменить своих планов он не может. На данный инцидент мигом отреагировали пользователи сети. К слову, комментарии были весьма неоднозначны:
Скриншот (facebook.com/pravonavladu)
Скриншот (facebook.com/pravonavladu)
Тем временем вокруг этого эфира разгорелся еще один скандал. Так, гендиректор группы "1+1 медиа" Александр Ткаченко считает, что президент Украины не имел права "врываться в эфир без приглашения". Более того, Ткаченко даже хочет подать в суд на Петра Алексеевича.
"После того, как вы позорно ворвались к нам сегодня в эфир, частной компании, без приглашения, пользуясь статусом главы государства и не собирались уходить, даже несмотря на вежливые намеки ведущей занять кресло в студии... не иначе как на иск в суд от нас вы - не заработали. Ждите - в понедельник. В том числе и за прошлые обвинения в адрес 1+1", - написал Ткаченко в Facebook.
Это заявление гендиректора канала вызвало также бурю эмоций в сети.
Скриншот (facebook.com/Александр Ткаченко)
Напомним, что ранее сообщалось, что Зеленский отказался от дебатов на "Олимпийском" 14 апреля. В то же время в окружении Порошенко подтвердили, что он примет участие в дебатах на НСК "Олимпийский" 14 апреля в 14:14.
На НСК заявляли, что планируют обнародовать детали переговоров относительно проведения дебатов со штабами кандидатов до конца дня.