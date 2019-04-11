На "Олимпийском" рассказали, когда завершатся переговоры по дебатам

Фото: Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

Переговоры по дебатам Зеленского и Порошенко на НСК завершатся сегодня

Результаты переговоров по дебатам Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК "Олимпийский" будут уже сегодня, 11 апреля. Об этом сообщает "Укринформ".

Сообщается, что на сегодняшнее утро переговоры со штабами кандидатов находились в активной стадии. В то же время на НСК отметили, что детали переговоров планируется опубликовать до конца дня.

Напомним, ранее "Олимпийский" назвал даты, на которые кандидаты забронировали стадион. В частности, от представителя Порошенко поступил запрос на дебаты 14 и 19 апреля 2019 года, а от представителя Зеленского - на 19 апреля.

До этого глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что Центральная избирательная комиссия не видит оснований, чтобы изменить постановление для проведения дебатов на НСК "Олимпийский". По ее словам, ни один из штабов не обращался в ЦИК относительно дебатов. Поэтому Центризбирком исключает проведение официальных дебатов на стадионе.

"Дебаты должны состояться в том порядке, в котором они установлены законом и постановлением ЦИК. Это наша позиция и мы все сделаем для того, чтобы все было подготовлено", - добавила Слипачук.