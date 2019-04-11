ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На "Олимпийском" рассказали, когда завершатся переговоры по дебатам

Новости » Выборы 2019    11.04.2019 - 12:42
На "Олимпийском" рассказали, когда завершатся переговоры по дебатам
Фото: Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

Переговоры по дебатам Зеленского и Порошенко на НСК завершатся сегодня

Результаты переговоров по дебатам Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК "Олимпийский" будут уже сегодня, 11 апреля. Об этом сообщает "Укринформ".

Сообщается, что на сегодняшнее утро переговоры со штабами кандидатов находились в активной стадии. В то же время на НСК отметили, что детали переговоров планируется опубликовать до конца дня.

Напомним, ранее "Олимпийский" назвал даты, на которые кандидаты забронировали стадион. В частности, от представителя Порошенко поступил запрос на дебаты 14 и 19 апреля 2019 года, а от представителя Зеленского - на 19 апреля.

До этого глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что Центральная избирательная комиссия не видит оснований, чтобы изменить постановление для проведения дебатов на НСК "Олимпийский". По ее словам, ни один из штабов не обращался в ЦИК относительно дебатов. Поэтому Центризбирком исключает проведение официальных дебатов на стадионе.

"Дебаты должны состояться в том порядке, в котором они установлены законом и постановлением ЦИК. Это наша позиция и мы все сделаем для того, чтобы все было подготовлено", - добавила Слипачук.

Украинцы назвали мотивы голосования за Зеленского и Порошенко
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Зеленский Владимир ЗеленскийПорошенко ПетрНСК Олимпийскийдебаты
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь