Зеленський і Порошенко в шоу "Право на владу": українці в шоці від заяв

На спілкування Зеленського і Порошенка в прямому ефірі мережа відреагувала дуже бурхливо
Перед дебатами Зеленського і Порошенко кандидати на пост президента вперше провели спільну розмову у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1. Відверті заяви шокували українців і викликали бурхливі обговорення в мережі.
Як відомо, Петро Порошенко заявив, що дебати відбудуться 14 квітня, однак Володимир Зеленський сказав, що зможе прийняти участь виключно 19 квітня на НСК Олімпійський.
Відео: (facebook.com/pravonavladu)
Зеленський зазначив, що Порошенко знає, що він знаходиться в Парижі і змінити своїх планів він не може. На даний інцидент миттю відреагували користувачі мережі. До речі, коментарі були дуже неоднозначні:
Скриншот (facebook.com/pravonavladu)
Скриншот (facebook.com/pravonavladu)
Тим часом навколо цього ефіру розгорівся ще один скандал. Так, гендиректор групи "1+1 медіа" Олександр Ткаченко вважає, що президент України не мав права "вриватися в ефір без запрошення". Більш того, Ткаченко навіть хоче подати в суд на Петра Олексійовича.
"Після того, як ви ганебно увірвалися до нас сьогодні в ефір, приватної компанії, без запрошення, користуючись статусом глави держави і не збиралися йти, навіть незважаючи на ввічливі натяки ведучої зайняти крісло в студії... не інакше як на позов до суду від нас ви - не запрацювали. Чекайте - в понеділок. У тому числі і за минулі звинувачення на адресу 1+1 ", - написав Ткаченко в Facebook.
Ця заява гендиректора каналу викликала також бурю емоцій в мережі.
Скриншот (facebook.com/Александр Ткаченко)
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Зеленський відмовився від дебатів на "Олімпійському" 14 квітня. У той же час в оточенні Порошенка підтвердили, що він візьме участь у дебатах на НСК "Олімпійський" 14 квітня о 14:14.
На НСК заявляли, що планують оприлюднити деталі переговорів щодо проведення дебатів зі штабами кандидатів до кінця дня.