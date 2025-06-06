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Где сейчас София Ротару: что известно о личной жизни и месте жительства легенды эстрады

Пятница 06 июня 2025 19:13
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Где сейчас София Ротару: что известно о личной жизни и месте жительства легенды эстрады Что известно о Софии Ротару в 2025 году: где она и как выглядит во время войны (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Полина Иваненко

Певице Софии Ротару 77 лет, она была одной из главных звезд эстрады, но на фоне полномасштабной войны РФ против Украины отошла от выступлений и не появляется на публике. Поэтому фанов постоянно интересует, куда же исчезла исполнительница хита "Червона Рута".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, где сейчас Ротару и что известно о ее личной жизни.

София Ротару в Украине или нет

В начале полномасштабной войны певица рассказала, что она не уехала из Киева. Ротару прямо указала, что Украину бомбят российские ракеты. А еще она отметила, что молится за родную страну.

Где сейчас София Ротару: что известно о личной жизни и месте жительства легенды эстрадыРотару о войне (скриншот)

После этого артистка ничего не "постила" вплоть до лета. На фоне этого российские пропагандисты выдвигали немало "версий" относительно так называемого молчания Ротару. Но впоследствии она проявила свою позицию.

Ротару призвала помочь семьям украинских военных. Кроме этого, она рассказала, что все еще находится в Украине.

Где сейчас София Ротару: что известно о личной жизни и месте жительства легенды эстрадыСообщение Ротару (скриншот)

В течение этих лет Ротару не дает интервью и не общается с фанами. Но в соцсетях она изредка публикует реакции на ракетные удары, поздравляет украинцев с праздниками и даже показывает фото с кладбища, на котором покоится ее муж.

Где сейчас София Ротару: что известно о личной жизни и месте жительства легенды эстрадыРотару на могиле своего мужа (скриншот)

А недавно сестра Ротару Аурика рассказала, где ее родственница.

"У нас большая семья, у нас четыре сестры и два брата. Разбросала нас судьба, конечно, по разным городам. Старшая сестра живет в Кишиневе, средняя сестра Лидия живет в Черновцах, братья Анатолий и Евгений живут в родном селе, я и София - мы в Киеве. Но мы постоянно на связи, никакая война и ничто другое нас не сможет разъединить", - заверила артистка.

Где сейчас София Ротару: что известно о личной жизни и месте жительства легенды эстрадыАурика Ротару высказалась о своей сестре (скриншот)

По словам Аурики, ее сестра волнуется за страну и украинцев.

"Она переживает всю эту ситуацию, как и все украинцы. И единственное, что я могу сказать, что она в Киеве. Она вместе с украинцами и все хорошо", - сказала она в мае этого года.

Личная жизнь Ротару

Известно, что София Михайловна вдова. Ее единственный муж - Анатолий Евдокименко. Вместе с музыкантом певица жила в браке с 1968 года, от него она родила сына Руслана.

Софія Ротару показала рідкісне фото з покійним чоловікомРотару и ее муж в молодости (скриншот)

Но в 2002 году жизнь избранника Ротару оборвалась. Он умер от инсульта. После этого певица не искала другого мужа и бережет память о своем любимом.

Сыну Ротару и Евдокименко сейчас 54 года. Он живет в браке с женой Светланой, которая родила от него сына Анатолия и дочь Софию.

Внук Ротару показался с обнаженным торсом. Как после побега из Украины изменился Анатолий ЕвдокименкоРотару с внуками (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Известно, что внук Ротару попал в скандал в начале полномасштабной войны. Анатолия Евдокименко-младшего и его отца задерживали во время попытки бегства из Украины.

После этого внук певицы "как-то" оказался за границей. Сейчас он занимается музыкой и неохотно говорит о войне в Украине.

Як живе онук Ротару після втечі з України: пише музику та майже не говорить про війнуВнук Ротару (фото: instagram.com/shmn)

Внучка Ротару, которую назвали в ее честь, также живет за границей. Она - модель. Девушка щеголяет брендовыми "луками" и ведет фэшн-блог.

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При создании материала были использованы источники: Instagram Ротару и ее внуков, Википедия, интервью Аурики Ротару на программе "Моя історія".

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