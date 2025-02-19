Де відсвяткувати Масляну в Києві: список місць із найколоритнішими гуляннями

Масниця на ВДНГ

Місце: ВДНГ, станція метро "Виставковий центр".

Час: 1-2 березня.

Вхід: вільний.

Головна локація святкування Масниці в столиці - це ВДНГ. Тут на гостей чекатимуть виступи фольклорних гуртів, серед яких "Громиця", "Зернятко", SoloMia, "Кралиця", "ДваТри", "GG ГуляйГород" та Baika Band. Атмосферу доповнять колективне виконання веснянок, гаївок та майстер-класи з народних танців.

Любителі народних ремесел зможуть навчитися гончарству, плетінню з соломи та інших традиційних ремесел. Для дітей і дорослих облаштують весняні фотозони з українськими стрічками, квітковими композиціями та велетенською мотанкою.

На фудкортах можна буде скуштувати солоні та солодкі вареники, млинці, трав’яні чаї та наливки. Завершиться свято урочистим спаленням Коструба, що символізує прощання із зимою, та яскравим вогняним шоу від театру "Ясне сонце".

Масниця на ВДНГ (фото: vdng.ua)

Масниця в арт-заводі "Платформа"

Місце: Київ, вулиця Якова Гнєздовського, 1А.

Час: 1-2 березня.

Вартість квитків: до 23 лютого - 150 грн, з 24 лютого по 2 березня - 300 грн.

Для тих, хто шукає більш сучасне святкування з драйвовою атмосферою, чудовим вибором стане Масниця в арт-заводі "Платформа". Тут відбудуться виступи музичних гуртів NAZVA, Zapal Band, ЯРРА, DOOX, G-ART і Rohata Zhaba, які подарують гостям запальні ритми.

Програма також включає вогняне шоу, виступи на литаврах, силове акробатичне шоу та демонстрацію бойового гопака. Крім того, гостей чекає кінне шоу та постановка на мечах.

Творчі майстер-класи з чеканки металу, гончарства, ковальської справи та виготовлення народних оберегів дозволять спробувати себе в традиційних ремеслах. Для дітей передбачені окремі розважальні зони, а на фудкортах можна буде скуштувати млинці та вареники.

Афіша події у "Платформі" (фото: artzavodplatforma.com)

Масниця в "Мамаєвій Слободі"

Місце: Київ, вулиця Донця, 2.

Час: 1-2 березня, початок о 16:00, тривалість 2 години.

Вартість квитків: 520 грн для дорослих, 420 грн для дітей.

Любителі справжнього українського фольклору можуть відвідати святкування у "Мамаєвій Слободі" - унікальному скансені, що відтворює життя козаків. Тут Масницю відзначать за всіма стародавніми традиціями, наповнюючи кожен обряд сакральним змістом.

У програмі передбачено майстер-клас із ліплення вареників, обряд "волочіння Колодки" та навчання народним танцям. Також відбудеться символічний обряд "Вербове колесо", що закликає весну. На гостей чекатиме частування варениками та хмільними вишневими напоями, а музичний супровід забезпечить гурт Bozhedary.

Масляна у "Мамаєвій слободі" (фото: mamayeva-sloboda.kyiv.ua)

Масниця в "Пирогові"

Місце: Київ, вулиця Академіка Тронька, 1.

Час: 1-2 березня.

Вартість квитків: 150 грн.

Ще одне місце, де можна відчути дух стародавньої Масниці, - це музей під відкритим небом "Пирогово". Тут гості побачать традиційний обряд "колодкування", почують народні пісні та зможуть взяти участь у веселих забавах.

На відвідувачів чекають хороводи, конкурси та традиційні ігри, які наповнять святкування радістю та позитивними емоціями. Фудкорти запропонують вареники та інші традиційні страви, щоб кожен зміг насолодитися справжнім смаком Масниці.

Масляна у музеї у Пирогові (фото: pyrohiv.com)