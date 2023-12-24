Як отримати продуктові набори і гуманітарну допомогу: список фондів у різних регіонах України

Продуктові набори видають українцям, які опинились у важких життєвих ситуаціях через війну, а також пенсіонерам, ВПО, багатодітним сім'ям та батькам одинакам. Отримати таку допоможу можна у різних куточках України, але попередньо потрібно зареєструватись.

Про те, де і як отримати допомогу, пише РБК-Україна (проект Styler).

Допомога по всій Україні

БФ "Український Код" допомагає українцям, які опинились у складних життєвих ситуаціях. Благодійники видають продуктові набори і суміші для харчування дітей. Щоб отримати допомогу, потрібно заповнити заявку за посиланням.

Зауважимо, що заповнення заявки не гарантує 100% отримання допомоги, все залежить від можливостей організації та кількості запитів.

Допомога у Кременчуці

Для підтримки людей похилого віку, які отримали статус ВПО в Кременчуці, благодійний фонд "Сміла" видає продуктові набори.

Для отримання гуманітарних наборів потрібно заповнити заявку за цим посиланням.

Допомога у Запоріжжі

Фонд Ріната Ахметова допомагає пенсіонерам, людям із інвалідністю, матерям одиночкам та багатодітним сім'ям, які мають статус ВПО та зареєстровані в Запоріжжі.

Отримати продуктові набори можна у "Зеленому центрі". Для детальнішої інформації можна зателефонувати на гарячу лінію фонду за номером тел.: +30 800 509 001.

Гуманітарні набори у Харкові

У Харкові пенсіонери, люди із інвалідністю, ВПО, багатодітні сім'ї, батьки-одинаки та люди, які втратили роботу через війну можуть отримати допомогу від штабу народного депутата Вікторії Кінзбурської.

Набори видають тільки в приймальні депутата біля станції метро "Палац спорту". Отримати їх можна раз на місяць.

Для того, щоб подати заявку на допомогу, потрібно заповнити онлайн-форму за цим посиланням.

Допомога на Херсонщині

Благодійний фонд "Дукат" надає грошову допомогу у розмірі 4 415 грн, вдовам та вдівцям, які набули цього статусу після 24 лютого 2022 року. Також ці особи мають мати статус ВПО або бути зареєстровані на території деокупованої частини Херсонської області

Для того, щоб отримати допомогу потрібно зареєструватись.