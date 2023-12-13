Як киянам отримати компенсацію за вибиті під час обстрілів вікна: інструкція

Росія в ніч на 13 грудня знову обстріляла Київ . В наслідок ворожої атаки спалахнули пожежі у кількох районах столиці. Найбільше постраждав Дніпровський, також значних руйнувань зазнали житлові будинки у Деснянському та Дарницькому районах. Жителі, у чиїх квартирах вибило вікна під час російського обстрілу, можуть отримати грошову компенсацію за пошкоджене майно.

Про те, як це зробити, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію депутата Київради Ксенії Семенової у Telegram .

Як отримати компенсацію за вибиті вікна

Потрібно зробити фото всіх пошкоджень. Тоді завантажте опис пошкоджень і фото в Дію у розділ "єВідновлення". Заповніть у ньому усі необхідні поля. У тому ж розділі натисніть кнопку "Подати заяву про виплату".

"Заяву подає власник або співвласник майна. Якщо орендуєте, наберіть власників квартири, попросіть це зробити", - радить депутат.

Після цього поліція має прибути на місце пошкодження і зафіксувати їх. Далі місцева комісія повинна підтвердити пошкодження і тоді прийде компенсація. Ці гроші можна буде витрачати тільки на ремонт і відповідні магазини.

Як подати заявку на компенсацію пошкодженого майна (скриншот)

Також місто дає одноразову виплату 10 000 гривень. Заяву на неї потрібно подати в управлінні соцзахисту району. Її також має подати власник квартири.

За словами Семенової, місто ремонти будинків, у тому числі вікон, робить за бюджетні кошти. Але іноді це може тривати довго.

Також кияни можуть звернутися до Червоного хреста. Ця організація також вставляє вікна, але тільки соціально вразливим категоріям (пенсіонерам, багатодітним сім'ям і т. д.).

Семенова радить також звертатись у депутатські приймальні, які видають фінансову допомогу. Там загальна сума дуже лімітована, але варто у них уточнити, можливо ще не у всіх вичерпалися кошти. За її словами, сума може становити від 3700 до 10 000 грн.

Якщо сума більше 3 700 грн, то заявнику потрібно надати акт про пошкодження. Для цієї виплати треба мати реєстрацію у Києві або статус ВПО, власником квартири бути не обов‘язково.

Значних руйнувань від російського обстрілу зазнав житловий будинок у Дніпровському районі (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)