Как получить продуктовые наборы и гуманитарную помощь: список фондов в разных регионах Украины

Продуктовые наборы выдают украинцам, оказавшимся в тяжелых жизненных ситуациях из-за войны, а также пенсионерам, ВПЛ, многодетным семьям и родителям одиночкам. Получить такую помощь можно в разных уголках Украины, но предварительно нужно зарегистрироваться.

О том, где и как получить помощь, пишет РБК-Украина (проект Styler).

Помощь по всей Украине

БФ "Украинский Код" помогает украинцам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Благотворители выдают продуктовые наборы и смеси для питания детей. Чтобы получить помощь, необходимо заполнить заявку по ссылке.

Заметим, что заполнение заявки не гарантирует 100% получения помощи, все зависит от возможностей организации и количества запросов.

Помощь в Кременчуге

Для поддержки пожилых людей, которые получили статус ВПЛ в Кременчуге, благотворительный фонд "Смела" выдает продуктовые наборы.

Для получения гуманитарных наборов нужно заполнить заявку по этой ссылке.

Помощь в Запорожье

Фонд Рината Ахметова помогает пенсионерам, людям с инвалидностью, матерям одиночкам и многодетным семьям, имеющим статус ВПЛ и зарегистрированных в Запорожье.

Получить продуктовые наборы можно в "Зеленом центре". Для более подробной информации можно позвонить на горячую линию фонда по телефону: +30 800 509 001.

Гуманитарные наборы в Харькове

В Харькове пенсионеры, люди с инвалидностью, ВПЛ, многодетные семьи, родители-одиночки и люди, потерявшие работу из-за войны, могут получить помощь от штаба народного депутата Виктории Кинзбурской.

Наборы выдают только в приемной депутата возле станции метро "Дворец спорта". Получить их можно раз в месяц.

Для того, чтобы подать заявку на помощь, нужно заполнить онлайн-форму по этой ссылке.

Помощь в Херсонской области

Благотворительный фонд "Дукат" предоставляет денежную помощь в размере 4 415 грн вдовам и вдовцам, которые получили этот статус после 24 февраля 2022 года. Также эти лица должны иметь статус ВПЛ или быть зарегистрированы на территории деоккупированной части Херсонской области.

Для того чтобы получить помощь, нужно зарегистрироваться.