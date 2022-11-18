Онлайн-карта закладів України, де завжди є світло: кафе, магазини, АЗС та інше

Де завжди є світло

На цій карті позначені підприємства, які мають альтернативні джерела живлення (автономні, безперебійні, генератори) і вони не закриваються під час вимкнення світла.

Це заправки, магазини, аптеки, поштові відділення, кафе, ресторани, коворкінги, салони краси тощо.

Скріншоти

Зараз найбільше точок є в Києві, проте почали з'являтися магазини, що працюють і в інших містах: Львові, Харкові, Дніпрі тощо.

Детально карту можна розглянути за цим посиланням.

Також можна завантажити додаток для телефону за цим посиланням.

Зауважимо, що карта постійно оновлюється, і її творці закликають власників торгових точок додавати позначки про свої заклади.

Якщо підприємці хочуть, щоб їхній заклад з'явився на карті, то можна заповнити онлайн-заявку за цією формою.