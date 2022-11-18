Онлайн-карта заведений Украины, где всегда есть свет: кафе, магазины, АЗС и не только

Где всегда есть свет

На этой карте обозначены предприятия, которые имеют альтернативные источники питания (автономные, бесперебойные, генераторы) и они не закрываются во время отключения света.

Это заправки, магазины, аптеки, почтовые отделения, кафе, рестораны, коворкинги, салоны красоты и так далее.

Скриншоты

Сейчас больше всего точек есть в Киеве, однако стали появляться работающие магазины и в других городах: Львове, Харькове, Днепре и т. д.

Детально карту можно рассмотреть по этой ссылке.

Также можно скачать приложение для телефона по этой ссылке.

Отметим, что карта постоянно обновляется, и ее создатели призывают владельцев торговых точек добавлять отметки о своих заведениях.

Если предприниматели хотят, чтобы их заведение появилось на карте, то можно заполнить онлайн-заявку по этой форме.