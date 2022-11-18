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Онлайн-карта заведений Украины, где всегда есть свет: кафе, магазины, АЗС и не только

Карта заведений, которые работают во время отключения света (коллаж: Styler)
Автор: Анна Шиканова

Веерные, аварийный и стабилизационные отключения света действуют почти во всех областях Украины. Недавний массовый обстрел привел к тому, что в темноту погрузились многие населенные пункты.

Людям приходится сталкиваться с закрытыми магазинами, аптеками, отделениями почты. Также сложно найти кафе или коворкинг, где можно поработать несколько часов с компьютером.

Какие торговые точки и заведения смогли решить проблему с отключением электричества и работают даже при отключении света, теперь можно найти на интерактивной карте "ЛУН Місто".

Где всегда есть свет

На этой карте обозначены предприятия, которые имеют альтернативные источники питания (автономные, бесперебойные, генераторы) и они не закрываются во время отключения света.

Это заправки, магазины, аптеки, почтовые отделения, кафе, рестораны, коворкинги, салоны красоты и так далее.

Скриншоты

Сейчас больше всего точек есть в Киеве, однако стали появляться работающие магазины и в других городах: Львове, Харькове, Днепре и т. д.

Детально карту можно рассмотреть по этой ссылке.

Также можно скачать приложение для телефона по этой ссылке.

Отметим, что карта постоянно обновляется, и ее создатели призывают владельцев торговых точек добавлять отметки о своих заведениях.

Если предприниматели хотят, чтобы их заведение появилось на карте, то можно заполнить онлайн-заявку по этой форме.

Ранее эксперт по выживанию поделился лайфхаками на случай отключения отопления.

А еще рассказывали о том, что появилось приложение, которое покажет, есть ли дома свет.

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