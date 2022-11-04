В Україні з'явився додаток, який покаже, чи є вдома світло: як встановити

Зараз розширення доступне тільки для iOS.

Український розробник Вадим Клименко створив мобільний застосунок, який показує, чи є вдома світло. Програма дізнається про це перевіривши, чи ваш домашній роутер у мережі.

Про це сам розробник написав на форумі DOU.

Як встановити застосунок?

Він має вигляд звичайного віджету на екрані, а не цілої окремої програми. "На основі інших прикладів я швиденько зробив віджет, який показує стан та дату оновлення", - пише Вадим.

Так виглядає віджет, що показує наявність чи відсутність світла (фото: dou.ua)

Для встановлення віджета на телефон потрібно мати насамперед статичний IP.