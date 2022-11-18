Онлайн-карта закладів України, де завжди є світло: кафе, магазини, АЗС та інше
Віялові, аварійні та стабілізаційні відключення світла діють майже у всіх областях України. Нещодавній масовий обстріл призвів до того, що в темряву поринули багато населених пунктів.
Людям доводиться стикатися із закритими магазинами, аптеками, відділеннями пошти. Також складно знайти кафе чи коворкінг, де можна попрацювати кілька годин із комп'ютером.
Які торгові точки та заклади змогли розв'язати проблему з відключенням електрики та працюють навіть при вимкненні світла, тепер можна знайти на інтерактивній карті "ЛУН Місто".
Де завжди є світло
На цій карті позначені підприємства, які мають альтернативні джерела живлення (автономні, безперебійні, генератори) і вони не закриваються під час вимкнення світла.
Це заправки, магазини, аптеки, поштові відділення, кафе, ресторани, коворкінги, салони краси тощо.
Скріншоти
Зараз найбільше точок є в Києві, проте почали з'являтися магазини, що працюють і в інших містах: Львові, Харкові, Дніпрі тощо.
Детально карту можна розглянути за цим посиланням.
Також можна завантажити додаток для телефону за цим посиланням.
Зауважимо, що карта постійно оновлюється, і її творці закликають власників торгових точок додавати позначки про свої заклади.
Якщо підприємці хочуть, щоб їхній заклад з'явився на карті, то можна заповнити онлайн-заявку за цією формою.
Раніше експерт із виживання поділився лайфхаками на випадок відключення опалення.
А ще розповідали про те, що з'явився додаток, який покаже, чи є вдома світло.