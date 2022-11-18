Онлайн-карта заведений Украины, где всегда есть свет: кафе, магазины, АЗС и не только
Веерные, аварийный и стабилизационные отключения света действуют почти во всех областях Украины. Недавний массовый обстрел привел к тому, что в темноту погрузились многие населенные пункты.
Людям приходится сталкиваться с закрытыми магазинами, аптеками, отделениями почты. Также сложно найти кафе или коворкинг, где можно поработать несколько часов с компьютером.
Какие торговые точки и заведения смогли решить проблему с отключением электричества и работают даже при отключении света, теперь можно найти на интерактивной карте "ЛУН Місто".
Где всегда есть свет
На этой карте обозначены предприятия, которые имеют альтернативные источники питания (автономные, бесперебойные, генераторы) и они не закрываются во время отключения света.
Это заправки, магазины, аптеки, почтовые отделения, кафе, рестораны, коворкинги, салоны красоты и так далее.
Скриншоты
Сейчас больше всего точек есть в Киеве, однако стали появляться работающие магазины и в других городах: Львове, Харькове, Днепре и т. д.
Детально карту можно рассмотреть по этой ссылке.
Также можно скачать приложение для телефона по этой ссылке.
Отметим, что карта постоянно обновляется, и ее создатели призывают владельцев торговых точек добавлять отметки о своих заведениях.
Если предприниматели хотят, чтобы их заведение появилось на карте, то можно заполнить онлайн-заявку по этой форме.
Ранее эксперт по выживанию поделился лайфхаками на случай отключения отопления.
А еще рассказывали о том, что появилось приложение, которое покажет, есть ли дома свет.