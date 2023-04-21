Не дайте себе обдурити. Названо найголовніші схеми шахраїв з банкоматами

Коли ви підходите до банкомату, зараз недостатньо просто повернути голову, щоб озирнутися. На жаль, в наш час шахраї набагато розумніші і використовують винахідливі засоби. Від класичних до найвишуканіших, завжди з однією і тією ж зловмисною метою пограбувати вас.

Щоб не потрапити до пастки, ви повинні знати правила користування банкоматів, пише Sante Plus.

Нова афера з банкоматами

У всьому світі кількість злочинів, пов'язаних із банкоматами, лише зростає. Останнім часом стало особливо небезпечно йти та знімати гроші. Злодії щосили намагаються придумати дедалі винахідливіші методи задля досягнення своєї мети.

Нещодавно з'явилася нова афера. Це дозволяє будь-якому злочинцю миттєво вкрасти у вас ваші гроші. Саме останній прикидається співробітником банку, поліцейським і навіть технічним фахівцем, заявляючи про поломку пристрою.

Імовірно, він обманом змушує вас спробувати допомогти вам і врешті-решт спритно краде вашу карту.

Тому ніщо не зупиняє шахраїв, які використовують усі способи, навіть найнесподіваніші, щоб спробувати отримати ваші банківські реквізити та ваші гроші.

Також є шахраї, які спеціально ламають банкомати. Коли ваша карта застрягає, ви відчайдушно шукаєте допомоги, а в цей час злодій викрадає вашу картку з банкомату.

Ще одна поширена афера

Щоб вкрасти ваші гроші або карту, злочинці намагаються відвернути вашу увагу на кілька секунд.

Ось чому ви завжди повинні бути напоготові й перевіряти, чи ніхто не дивиться на екран, коли ви біля банкомату.

Шахрай може, наприклад, упустити на землю будь-який предмет, наприклад гаманець, при цьому подбавши про те, щоб запам'ятати ваш PIN-код. У той момент, коли ви подивитеся вниз, ваша карта може бути легко вкрадена злочинцем та швидко використана в іншому банкоматі.