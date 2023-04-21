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Не дайте себя обмануть. Названы самые главные схемы мошенников с банкоматами

Новина українською →
Пятница 21 апреля 2023 19:28
Не дайте себя обмануть. Названы самые главные схемы мошенников с банкоматами Фото: Как не попасть на мошенников с банкоматами (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Когда вы подходите к банкомату, сейчас уже недостаточно просто повернуть голову, чтобы оглядеться. К сожалению, в наше время мошенники гораздо умнее и используют весьма изобретательные средства. От самых классических до самых изысканных, всегда с одной и той же злонамеренной целью ограбить вас.

Чтобы не попасть в ловушку, вы должны знать правила пользования банкоматов, пишет Sante Plus.

Новая афера с банкоматами

Во всем мире количество преступлений, связанных с банкоматами, только растет. В последнее время стало особенно опасно идти и снимать деньги. Воры изо всех сил пытаются придумать все более изобретательные методы для достижения своих целей.

Совсем недавно появилась новая афера. Это позволяет любому преступнику мгновенно украсть у вас ваши деньги. Конкретно последний притворяется сотрудником банка, полицейским или даже техническим специалистом, заявляя о поломке устройства.

Предположительно, он обманом заставляет вас попытаться помочь вам и в конечном итоге ловко крадет вашу карту.

Поэтому ничто не останавливает мошенников, которые используют все средства, даже самые неожиданные, чтобы попытаться получить ваши банковские реквизиты и ваши деньги.

Также существуют мошенники, которые специально ломают банкоматы. Когда ваша карта застряет, вы отчаянно ищете помощи, а в это время, вор похищает вашу карту из банкомата.

Еще одна распространенная афера

Чтобы украсть ваши деньги или карту, преступники пытаются отвлечь ваше внимание на несколько секунд.

Вот почему вы всегда должны быть начеку и проверять, никто ли не смотрит на экран, когда вы у банкомата.

Мошенник может, например, уронить на землю какой-либо предмет, например бумажник, при этом позаботившись о том, чтобы запомнить ваш PIN-код. В тот момент, когда вы посмотрите вниз, ваша карта может быть легко украдена преступником и быстро использована в другом банкомате.

Как мы ранее писали, украинцев предупредили о новой схеме мошенников.

Также мы писали, что правоохранители разоблачили мошенников в Киеве, которые похищали деньги во время "обмена валют".

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